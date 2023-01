Carloto Cotta, Alba Baptista e Welket Bungué elegíveis para nomeações aos Óscares

A academia anunciou na segunda-feira uma lista com 301 filmes que cumprem requisitos para uma nomeação este ano nos Óscares, em categorias como Melhor Filme, Realização ou Argumento, e entre eles estão três produções nas quais entram os portugueses Alba Baptista, Carloto Cotta e o luso-guineense Welket Bungué, que são considerados elegíveis na área da representação.

Alba Baptista é referida pela participação em "Um sonho em Paris", de Anthony Fabian, que é uma nova adaptação de um romance do escritor norte-americano Paul Gallico, de 1958.

Já Carloto Cotta surge na lista da academia pelo filme "You won`t be alone", de Goran Stolevski, premiado em 2022 no festival de cinema fantástico de Sitges, em Espanha.

O ator e realizador luso-guineense Welket Bungué é indicado na lista por ter entrado no filme "Crimes do Futuro", de David Cronenberg.

No processo de seleção para os Óscares, segundo a academia, são consideradas elegíveis longas-metragens que se tenham estreado comercialmente em determinadas áreas metropolitanas dos Estados Unidos, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

Anteriormente, a organização tinha já anunciado filmes finalistas para algumas categorias: na de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves.

Nos finalistas às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo.

No processo de seleção rumo aos Óscares, ficou pelo caminho o filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, que tinha sido proposto por Portugal para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.

De fora fica também o filme proposto pela Albânia, "A Cup of Coffee and New Shoes On", protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais e coproduzido por Portugal, pela produtora Maria & Mayer.

As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares são anunciadas no próximo dia 24 e a cerimónia está marcada para 12 de março.