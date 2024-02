Foto: Espetáculo "A madrugada que eu esperava" - Teatro Maria Matos

"A Madrugada Que Eu Esperava" é o título do espetáculo que vai estar em cena no Teatro Maria Matos. Conta a história de um amor proibido e transporta o público para o período do 25 de Abril de 1974.



A 30 e 31 de maio, o espetáculo é apresentado no Coliseu do Porto.