Carpintarias de São Lázaro reabrem com a exposição inédita "Fossil" de James Newitt

De acordo com o centro cultural, depois de uma pausa na programação devido à pandemia covid-19, o regresso à atividade expositiva acontece com uma apresentação inédita na Europa.

Resultado de uma encomenda da Art Gallery of New South Wales, em Sidney, na Austrália, "Fossil" (2019) foi inteiramente filmado nas Carpintarias, e apresentado na exposição "The National 2019: New Australian Art".

O filme estreia-se agora na Europa em formato de instalação que percorre vários espaços do Centro Cultural, com a projeção do filme na íntegra, em grande dimensão, no piso 0, e no piso -1 haverá uma instalação imersiva, alusiva ao ambiente que lhe deu origem.

A curta-metragem explora os lapsos na memória e as lacunas na linguagem de alguém em recuperação de um trauma, segundo a sinopse.

"O filme segue uma série de tensões entre dois homens, um mais velho que o outro. Mais afetuoso do que agressivo, embora não seja claro como os dois homens estão relacionados, há uma co-dependência em jogo", acrescenta.

Entram no elenco de "Fossil" Anton Skrzypiciel e Romeu Runa. A fotografia é de Mário Melo Costa, a produção, de Anze Persin e Stenar Projects, o som, de Bernardo Theriaga, e, a banda sonora e mistura, de Jon Smeathers.

Nascido em 1981, James Newitt vive entre Lisboa e Hobart, capital da Tasmânia.

Artista visual e realizador, Newitt já expôs em grupo e individualmente em variados espaços da Austrália e da Europa.

Em Lisboa, expôs individualmente e de forma coletiva em salas e galerias como Appleton Square (2018), Ar Sólido (2016) e Maumaus Lumiar Cité (2013).

Foi premiado com residências internacionais de estúdio em Los Angeles e Liverpool, pelo Conselho Australiano das Artes (Australian Council for the Arts).

Em 2010, ganhou o City of Hobart Art Prize, e, em 2009, foi-lhe dado o Qantas Foundation Encouragement of Contemporary Art Award.

Lecionou na School of Creative Arts da Universidade da Tasmânia, na Universidade da Cidade de Nova Iorque e na Academia de Arte de Tromsø, na Noruega.

A instalação "Fossil" vai ser inaugurada nas Carpintarias de São Lázaro, no dia 18 de julho, onde ficará patente até 29 de agosto, das 12:00 às 20:00.

O centro cultural, inaugurado em 2017, indica que, durante o verão, tem entrada gratuita. A visita ao espaço e à exposição presente tem de obedecer às regras sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde.