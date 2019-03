Carta aberta de artistas portugueses a Conan Osíris

RTP28 Mar, 2019, 16:13 | Cultura

Entre os subscritores da carta estão o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, músicos como José Mário Branco, a realizadora Raquel Freire, escritores, entre os quais Alexandra Lucas Coelho, a coreógrafa e bailarina Olga Roriz, artistas plásticos como Joana Villaverde, e atores, entre os quais Maria do Céu Guerra, Pedro Lamares e Sara Carinhas.





“Conan Osíris, vimos por este meio pedir-te que não vás a Telavive em representação de Portugal na Eurovisão, respondendo ao apelo do povo oprimido palestiniano”, é assim que os artistas começam a carta.





A ida de Conan Osíris a Israel, para os mais de 40 artistas que assinam a carta, “seria ignorar o cerco ilegal que Israel mantém a 1,8 milhões de palestinianos em Gaza, negando-lhes os direitos mais básicos”.





Os subscritores recordam a Conan que “os habitantes [de Gaza] vivem com água racionada, estão cercados por muros e soldados, são agredidos e assassinados de forma impune”.







Terminam a carta afirmando que Conan Osíris deslumbrou Portugal com a sua “música” e com a sua “honestidade”, pedindo-lhe que não deixe que Israel use a sua “arte para branquear os seus crimes contra o povo palestiniano”.





Fazem ainda um apelo ao artista para que este se junte a “milhares de artistas de todo o mundo que se expressaram contra a Eurovisão em Israel”, garantindo que irão apoiar a sua decisão.







Este não é o primeiro pedido de boicote que é feito ao representante do Festival Eurovisão da Canção, este ano. No início de março, também o Comité de Solidariedade com a Palestina apelou a Conan Osíris para não ir a Telavive representar Portugal.







Apartheid israelita

Numa altura em que Israel volta a bombardear a população de Gaza e em que o presidente dos Estados Unidos proclama a soberania de Israel sobre os Montes Golã, contra a decisão do Conselho de Segurança da ONU, Conan Osíris encontra-se em Telaviv para filmar um videoclip que tem como fundo os Montes Golã e Jerusalém.





Os artistas portugueses alertaram o músico que a poucos metros do sítio onde vai decorrer o festival, “vivem ainda 2,7 milhões de palestinianos aprisionados por um muro de apartheid ilegal”.







Já em junho do ano passado, organizações culturais palestinianas pediram o boicote da Eurovisão 2019, sublinhando que “como na luta contra o apartheid na África do Sul, somente através de uma pressão internacional Israel será compelido a cumprir as suas obrigações perante o direito internacional e a respeitar os direitos humanos dos palestinos.”





Ainda este mês, o músico britânico Roger Waters, um dos fundadores dos Pink Floyd, dirigiu uma carta particular “ao jovem e talentoso cantor português” Conan Osíris. Roger Waters considera que, entre os 42 finalistas da Eurovisão, o representante português é aquele que tem “amor suficiente no coração para se erguer e fazer a diferença”. Até hoje, Conan Osiris não respondeu ao apelo de Roger Waters.Mais tarde, em setembro de 2018 cerca de 140 artistas europeus, incluindo vários finalistas do Festival da Eurovisão e o vencedor de 1994, publicaram um apelo ao boicote da edição de 2019, protestando contra oisraelita.