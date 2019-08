Cartaz do Festival F leva a Faro artistas consagrados e promessas da música portuguesa

Lusa06 Ago, 2019, 18:01 | Cultura

Ornatos Violeta, António Zambujo, Amor Electro, Carolina Deslandes e David Carreira são alguns dos principais nomes do cartaz, hoje divulgado, do "último grande festival de verão", como carateriza a Câmara Municipal de Faro, que promove o evento em conjunto com o Teatro das Figuras, a Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito.

O principal destaque passará pela "última oportunidade" para assistir à reunião dos Ornatos Violeta, no âmbito do 20.º aniversário do seu mais conhecido álbum, "O Monstro Precisa de Amigos".

Capitão Fausto, Ana Bacalhau, Blasted Mechanism, Fernando Daniel, Linda Martini, Mayra Andrade e Profjam são alguns dos outros nomes anunciados pela organização para os três dias de festival, num total superior a 40 concertos.

As propostas navegam "entre o pop, o rock e o hip-hop", juntando "artistas consagrados às melhores promessas da música portuguesa atual", refere a organização.

A principal novidade de 2019, face aos últimos anos, passa pela criação do palco Formosa, com um concerto diário ao final da tarde a bordo de um barco, com os artistas Benjamim (dia 05 de setembro), Valter Lobo (dia 06) e MoMo (dia 07).

Outra das novidades é "a resposta a um pedido frequente do público" das edições anteriores, com a criação, pela primeira vez, de uma área restrita de `glamping` no Centro Náutico da Praia de Faro.

Em 2018, de acordo com a organização, perto de 50 mil pessoas passaram pelo Festival F.