Cartaz do Festival Woodrock tem 14 bandas e mais um dia na Figueira da Foz

Lusa 12 Abr, 2017, 17:28 | Cultura

A 5.ª edição do Woodrock `cresce` de dois para três dias, mas o evento mantém a definição original de ser "uma experiência pura de música e naturalmente selvagem de envolvência", entre a serra da Boa Viagem e o oceano Atlântico, a norte da Figueira da Foz.

"A nossa praia é o rock", assinala a organização, que propõe, no primeiro dia do festival, a 20 de julho, os alemães Tau, os russos The Legendary Flower Punk e os portugueses Desert Mammooth, naturais de Almada.

No segundo dia do Woodrock, a 21 de julho, o alinhamento inclui, entre outros, os portugueses Correia e os suíços Black Willows.

O encerramento, no dia 22 de julho, está a cargo dos portugueses Mão Morta que levam 33 anos de atividade e anunciaram, para os próximos meses, uma digressão comemorativa do 25.º aniversário de "Mutantes S.21", o seu álbum mais celebrado, de onde saiu "Budapeste", um dos temas mais conhecidos da banda de Braga.

No último dia do Woodrock, sobem ainda ao palco da praia de Quiaios os britânicos Vodun, banda que engloba os géneros afro, heavy e soul e junta, aos motivos tribais, sonoridades que lhes valeram ser considerados umas das mais distintivas e originais bandas de rock que apareceram nos últimos anos.

O cartaz de 22 de julho inclui igualmente os espanhóis Bala e os portugueses Her Name Was Fire e Mr. Mojo.

Os passes gerais para os três dias do Woodrock custam 21 euros, até 31 de maio, 24 euros após essa data. Existe ainda um passe parcial, apenas para os dias 21 e 22 de julho, sendo que ambas as modalidades garantem acesso gratuito ao parque de campismo da praia de Quiaios e entradas a preço reduzido na piscina local, situada junto ao areal.

Os bilhetes diários, apenas disponíveis durante o festival nas bilheteiras do recinto, custam seis euros, a 20 de julho, 11 euros, no dia 21, e 14 euros, no dia 22 de julho, anuncia a organização.