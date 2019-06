Cartaz do festivall Vilar de Mouros já está completo

Lusa05 Jun, 2019, 14:19 | Cultura

O festival decorrerá de 22 a 24 de agosto, com os The Cult a atuarem no primeiro dia, juntamente com os Tape Junk. Os Jarojupe, "a mais antiga banda de rock minhota", tocam no último dia.

Estes três nomes juntam-se a um cartaz que integra, entre outros, Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, Linda Martini, Killing Joke, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love, Gang Of Four e Fischer-Z, repartidos por dois palcos.

Segundo a organização, no primeiro dia do festival atuará a Sociedade Musical Banda Lanhelense.

Este ano, a organização incluirá duas novas plataformas e melhores acessos para pessoas com mobilidade reduzida, e será ainda reforçada a disponibilização de bicicletas gratuitas, entre Caminha e o recinto do festival.

A nível ambiental, serão instaladas tendas feitas de cartão, haverá um sistema de reutilização das águas dos chuveiros para as sanitas, e será colocado um centro de compostagem e uma central de recolha de roupa, no centro de Caminha.

A área do recinto dos concertos será aumentada para os vinte mil metros quadrados e a zona de campismo será alrgada para acolher mais mil tendas.