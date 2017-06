Casa da América Latina homenageia escritor mexicano Antonio Sarabia

Lusa 07 Jun, 2017, 13:30 | Cultura

O velório do escritor realiza-se a partir das 18:00 de hoje, na Basílica da Estrela, de onde o corpo seguirá para o cemitério do Alto de São João, também em Lisboa, onde será cremado, na quinta-feira de manhã, em cerimónia privada, segundo informação da agência funerária.

As cerimónias públicas terão lugar na quinta-feira, a partir das 15:30, no Cemitério dos Prazeres, com a deposição das cinzas no Jazigo dos Escritores II, onde em breve virá a ser colocada uma placa com o nome do autor, disse à Lusa fonte do cemitério municipal.

Antonio Sarabia Vargas, que completaria 73 anos no próximo sábado, residia há vários anos em Lisboa, onde morreu, e tem traduzidas para português, as obras "Os Convidados do Vulcão" (1996), "A Taberna da Índia" (2000), "O Regresso do Paladino" (2005) e "Troia ao Entardecer" (2007).

Na homenagem de sexta-feira, na Casa da América Latina, serão lidos excertos das obras do escritor por Karla Suárez, Daniel Toscana, José Manuel Fajardo, José Eduardo Agualusa, Cristina Norton e Manuel Valente, entre outros, estando ainda presentes os filhos do homenageado, Bruno, Monica e Liliana Sarabia.

Antonio Sarabia Vargas estreou-se literariamente em 1978, com o livro de poesia "Três Pies al Gato". Uma viagem à Europa, no início da década de 1980, levou-o a fixar-se em Paris e, depois, em Lisboa.

Em 1988 publicou o primeiro romance, "El Alba de la Muerte", com o qual foi finalista do Prémio Internacional Diana Novedades.

Entre outras obras, publicou, em 1991, "Amarilis" e, em coautoria com o fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, o livro de viagens "El Refugio del Fuego" (2003).

Os seus mais recentes títulos são "Los dos espejos" (2013), no qual voltou ao universo de Colima, que fora cenário de "Os Convidados do Vulcão", e "No tienes perdón de Dios", publicado já este ano.

Nascido na Cidade do México, Antonio Sarabia estudou Ciências e Técnicas de Informação, na Universidade Ibero-Americana, tendo iniciado carreira na rádio e na publicidade.