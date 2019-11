Casa da Arquitetura em Matosinhos assinala aniversário com exposições e visitas

O diretor da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, disse hoje à agência Lusa que a programação é "diversa" e para "toda a família", prevendo uma "grande festa".

Entre as diferentes atividades, o responsável destacou, além da exposição em exibição "Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras", o concerto "Jazz para Souto de Moura" pela Orquestra Jazz de Matosinhos, na sexta-feira, às 21:30.

No sábado, haverá um "momento de grande importância" que é a entrega do título de sócio honorário da Casa da Arquitetura a Eduardo Souto de Moura, considerou Nuno Sampaio.

Nesse dia, será possível ainda assistir à apresentação do projeto "In Conflict", do coletivo depA, que constitui a representação ofical portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza 2020, pelos seus curadores, assim como à conversa "A Construção é um Conceito" com Eduardo Souto de Moura, Rafael Moneo e Francesco Dal Co, e à Festa Dj Party "Machine de Fête".

A Casa da Arquitetura realizará igualmente visitas orientadas gratuitas a diferentes espaços de Matosinhos, no distrito do Porto.

Na Casa Roberto Ivens será inaugurada a exposição organizada pela revista Casabella com o tema "Siza antes do Siza. Álvaro Siza l`opera prima". A mostra esteve patente no espaço Casabella Laboratorio, em Milão, aquando do lançamento do número 896 da revista, edição totalmente dedicada à primeira obra de Álvaro Siza, as "4 Casas" localizadas em Matosinhos (1954-1956).

Esta exposição é um convite à reflexão sobre o atual papel do arquiteto e ajuda a mostrar o quanto a profissão do arquiteto mudou desde a primeira metade da década de 1950 até ao presente.

No último dia, o público mais jovem, entre os seis e 12 anos, poderá participar nas oficinas "A Casa Girassol", "Afinadores de Espaços" e "Cidade Sem Fronteiras" ou no jogo da Glória da Arquitetura.