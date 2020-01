Casa da Música espera que Governo mantenha "reposição de normalidade" financeira

"Os principais desafios são, para já, a estabilização do financiamento. Em 2012, apanhámos um abanão fortíssimo, um tremor de terra, com um corte de 30% da parte do Estado. É evidente que isso nos obrigou a repensar praticamente tudo e a repensar a Casa e salvaguardar aquilo que achávamos que era essencial da nossa identidade", disse o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, numa entrevista à Lusa a propósito dos 15 anos da instituição, que se assinalam este ano.

A partir 2012, quando o Governo liderado por Pedro Passos Coelho aplicou um corte de 30% de financiamento público às fundações, depois de uma redução de 15% na verba contratualizada pelo Governo de José Sócrates no ano anterior, a Casa da Música viveu "anos muito duros", estando agora, com a gradual reversão dos cortes decidida pelo Executivo anterior de António Costa, a ser feita a reposição de "uma certa normalidade".

"Estamos à espera de ver se o novo Orçamento do Estado contempla a continuidade dessa política, que é de outro Governo, mas é do mesmo partido. Se continuarmos nesse caminho, o futuro é tranquilo, mas não deixa de ser exigente porque o nosso objetivo é atingir a excelência. E isso é algo que nunca se atinge, é um caminho. Tem de se trabalhar sempre para fazer melhor, cada vez melhor. Não há limite para aquilo que se pode fazer bem na música", afirmou António Jorge Pacheco, recordando que a Casa da Música gere quatro agrupamentos, incluindo a Orquestra Sinfónica do Porto, que pesa "se calhar mais de metade" do orçamento da instituição.

Em setembro de 2017, depois dos cortes que significaram uma redução de três milhões de euros no financiamento do Estado, o Governo anunciou a reposição de 600 mil euros, num total de 7,6 milhões de euros.

Em 2018, esse valor subiu em 600 mil euros, novamente, para uma verba global de financiamento estatal de 8,2 milhões de euros, o valor mais elevado desde 2011.