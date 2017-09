Casa da Música saúda reposição de verbas e diz esperar mais boas notícias no OE

Lusa08 Set, 2017, 14:40 | Cultura

Em conferência de imprensa para a apresentação da programação da temporada até dezembro, António Jorge Pacheco reconheceu que a verba reposta pelo Governo este ano não tinha tido impacto no desenho da programação de 2017, uma vez que as temporadas ficam fechadas no mês de novembro que as antecede.

Depois de cortes de 30%, que significaram uma redução de três milhões de euros no financiamento do Estado, o Governo anunciou este ano a reposição de 600 mil euros, num total de 7,6 milhões de euros.

O diretor artístico da instituição salientou que, ao longo dos anos, a Casa da Música reorganizou, acomodou, fez cortes e ajustou a programação, procurando não fazer sacrifícios na qualidade: "Decidimos fazer menos e continuar a fazer bem. Acho que é isso que estamos a fazer".

"Claro que [o anúncio do Governo] foi uma boa notícia, estamos à espera de mais boas notícias para o próximo Orçamento do Estado", disse o diretor artístico.

No mês passado, o Governo autorizou a Fundação Casa da Música a executar a despesa de 7,6 milhões de euros, um montante que havia sido anunciado em maio pelos ministérios da Cultura e das Finanças.

"Foi autorizada a realização de despesa, pela Fundação Casa da Música, tendo em vista assegurar o funcionamento e as atividades desenvolvidas pela instituição, no valor total de 7,6 milhões de euros", podia ler-se no comunicado do Conselho de Ministros então divulgado.

Em maio, os ministérios da Cultura e das Finanças anunciaram, através da publicação em Diário da República (DR), o aumento das verbas atribuídas às fundações Casa da Música e Serralves, no Porto, em comparação com os anos recentes.

De acordo com aquela publicação, a Casa da Música iria receber este ano do Fundo de Fomento Cultural um total de 7,6 milhões de euros, confirmando os 600 mil euros adicionais face aos últimos anos, valor que o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, já havia anunciado no final de março.

"Considerando que, face às reduções a que o seu financiamento foi sujeito nos últimos anos, importa assegurar que aquelas fundações sejam dotadas dos meios necessários à cabal prossecução das atribuições de interesse público que lhes estão legal e estatutariamente atribuídas", indicava o documento publicado em DR, que lembrava os cortes de 30% efetuados ao financiamento público das fundações, pelo Governo anterior.