Casa da Música vai receber concerto de solidariedade com a Ucrânia

Casa da Música recebe amanhã um concerto de apoio à Ucrânia. A iniciativa é da Ordem dos Médicos, com o apoio da orquestra APROARTE. O valor da bilheteira reverte na totalidade para duas organizações humanitárias que estão no terreno a ajudar quem foge do país.