Casa de Camilo em Famalicão com programa de cinema para "proporcionar reflexão"

Em comunicado enviado à agência Lusa, a câmara explica que o novo projeto, "Fitas de Animatógrafo em São Miguel de Seide", terá como dinamizadores Manuel Sobrinho Simões, António Roma-Torres, Júlio Machado Vaz e José Manuel de Oliveira, começando já este mês e estendendo-se ao primeiro semestre do ano.

O objetivo, aponta o texto, é "proporcionar a reflexão e debate informal em torno da pluralidade de leituras, sentidos e verdades que o cinema suscita ao público em geral", contando cada sessão com a presença de "personalidades em evidência nos mais diversos quadrantes da vida e da cultura portuguesas".

Os convidados irão escolher e comentar o filme "numa perspetiva especial, quer pela riqueza da sua síntese dos percursos da existência humana, quer pela qualidade estética inerente".

A primeira sessão está marcada para dia 13, às 21:30, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em São Miguel de Seide, a cargo de Manuel Sobrinho Simões, que tem como convidada a atriz Rita Blanco.

"A fita a comentar, após a respetiva exibição, será `Fátima`, do realizador João Canijo, e conta a história de um grupo de onze mulheres que, em maio de 2016, parte de Vinhais, Trás-os-Montes, em peregrinação ao santuário de Fátima. Ao longo de nove dias e quatrocentos quilómetros, atravessam meio país em esforço e sacrifício para cumprir as suas promessas. O cansaço e o sofrimento extremos levam-nas a momentos de rutura. Revelam-se então as suas identidades e motivações mais profundas. Chegadas a Fátima, cada uma terá de reencontrar o seu próprio caminho para a redenção", lê-se.

As próximas sessões de "Fitas de Animatógrafo" decorrerão a 17 de abril, 22 de maio e 05 de junho, e contarão, respetivamente, com as presenças de António Roma-Torres, Francisco José Viegas e Laborinho Lúcio.

A entrada é livre, devendo, porém, efetuar-se a reserva de bilhetes.

Manuel Sobrinho Rodrigues Simões é médico, professor e investigador na área de Bioquímica da Universidade do Porto. António Roma-Torres, também médico, é psiquiatra, diretor da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar São João (Porto), cofundador da Sociedade Portuguesa de Psicodrama, tendo também feito crítica de cinema em jornais e revistas, como Jornal de Notícias, Público e A Grande Ilusão, além de ser autor de livros como "Cinema Português, Ano Gulbenkian" e "Cinema, Arte e Ideologia".

Júlio Machado Vaz doutorou-se em Psicologia Médica e foi professor auxiliar do Departamento de Ciências do Comportamento do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Participou em diversos programas de rádio e televisão.

José Manuel Oliveira é o diretor da Casa de Camilo e Centro de Estudos Camilianos.