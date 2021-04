Casa do Artista quer Teatro Armando Cortez aberto a mais projetos criativos

A nova direção da Casa do Artista, que tomou posse em março e é presidida pelo ator José Raposo, explicou, em declarações por escrito, que já está a decorrer "o processo de receção de projetos" para desenhar a futura programação cultural do Teatro Armando Cortez.

"Em vez de uma companhia residente e em permanência, fará agora mais sentido abranger uma maior panóplia de projetos criativos que possam engrandecer e diversificar a oferta da Casa do Artista, dando oportunidade de todos poderem desfrutar das condições únicas e particulares do Teatro Armando Cortez", sustentou a direção.

A explicação surge na sequência da notícia, divulgada na segunda-feira, de que a produtora de espetáculos Yellow Star Company, residente no Teatro Armando Cortez há cerca de cinco anos, foi notificada da não renovação do contrato de exploração, e que terá de sair até julho.

A Apoiarte - Casa do Artista esclarece que a decisão de não renovação do contrato com a Yellow Star Company foi tomada pela anterior direção, "na segunda metade de 2020", foi comunicada na altura à produtora e oficializada agora.

Sobre o projeto cultural que a nova direção pretende para o Teatro Armando Cortez, a Casa do Artista explica ainda que solicitou propostas a diversas entidades, incluindo à Yellow Star Company, "estando agora a decorrer o processo de receção de projetos".

É revelado ainda que o edifício deste espaço cultural, com 342 lugares, precisa de "ser requalificado e modernizado, o que inclui obras de manutenção".

Atualmente, a exploração do Teatro Armando Cortez é repartida entre a Yellow Star Company e o Teatro Infantil de Lisboa (TIL). Para o TIL, o contrato continuará em vigor até ao final de 2022.

A Casa do Artista adianta que "já reuniu com os responsáveis do TIL e está, em conjunto, a estudar novas formas de colaboração, nomeadamente, atividades ao ar livre nos jardins", durante o verão, tendo em conta a situação pandémica.

Além de Luís Raposo, a nova direção da Apoiarte - Casa do Artista integra Paulo Dias, Luís Aleluia, Sofia Grillo, Conceição Carvalho, Frederico Corado, Rui Veloso, Luís Alberto, Helena Vieira e Natália Luiza.

A assembleia-geral é presidida por Lauro António, contando ainda com Simone de Oliveira, Otávio Clérigo, Carlos Alberto Moniz e Isabel Damatta.

A Casa do Artista, uma instituição fundada em 1999 para dar apoio a pessoas das artes e do espetáculo, conta com uma residência para artistas, o Teatro Armando Cortez, uma Escola/Academia, um espaço de restauração, uma biblioteca e um espaço expositivo, a Galeria Raul Solnado.