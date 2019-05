Casa Fernando Pessoa regressa com os Dias de Poesia, este ano "fora de casa"

Lusa13 Mai, 2019, 19:19 | Cultura

A segunda edição do encontro internacional de poesia "Lisbon Revisited --- Dias de Poesia", de 27 a 29 de junho, traz como convidados internacionais os poetas Ana Paula Tavares (angolana), Billy Collins (norte-americano), Mónica de la Torre (mexicana), Nathalie Handal (franco-americana) e Tomica Bajsic (croata).

Os autores nacionais que participam na iniciativa, que este ano decorre "fora de casa", por se encontrar provisoriamente encerrada para obras de remodelação, são Daniel Jonas, Nuno Júdice e Rosa Oliveira.

Durante três dias, o público pode assistir a entrevistas ao vivo, conversas entre os poetas e leitura de poemas nas línguas em que foram escritos: português, inglês, castelhano, croata.

"Mesmo de portas fechadas, a Casa Fernando Pessoa traz à cidade a poesia que hoje se faz", afirmam os organizadores, adiantando que será o Teatro Maria Matos, recentemente requalificado, o lugar para este encontro entre poetas e leitores de poesia, um programa anual, lançado em 2018.

Juntam-se aqui poetas conhecidos do público português leitor de poesia, poetas em tradução com livros no prelo e poetas ainda inéditos em Portugal, salientam.

Nesta segunda edição, o programa estende-se por mais um dia do que no ano anterior, que juntou os poetas Adam Zagajewski (polaco), Amalia Bautista (espanhola), Harryette Mullen (norte-americana) e os portugueses Ana Luísa Amaral, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais e Margarida Vale de Gato, em mesas-redondas e leituras.

As conversas e entrevistas vão decorrer em português e inglês, com tradução simultânea, e as leituras serão feitas nas línguas originais dos poemas, mas com acesso às traduções para português.

Haverá ainda vendas de livros de poesia destes autores e a entrada para os eventos é livre.

Antecipando "a diversidade poética deste encontro", a Casa Fernando Pessoa leva à Feira do Livro de Lisboa -- que decorre de 29 de maio a 16 de junho - a sessão "Vêm aí dias de poesia -- Antecipação de Lisbon Revisited": no dia 11 de junho, serão lidos poemas escolhidos destes poetas por Catarina Molder e JP Simões, no Parque Eduardo VII.

Ainda sem o programa detalhado para os três dias, a Casa Fernando Pessoa adiantou que as sessões já estão agendadas para as 18:30 de quinta-feira, 27 de junho (abertura) e para as tardes, fins de tarde e noites de sexta, 28 de junho e sábado, 29.