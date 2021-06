Casa-Museu Medeiros e Almeida celebra hoje vinte anos com entrada livre

Para celebrar os vinte anos de existência, além de abrir portas gratuitamente, e tendo entradas limitadas devido à pandemia, a Casa-Museu vai realizar atividades virtuais para crianças e famílias, que podem ser consultadas no sítio `online` do museu e nas redes sociais.

Aberta ao público desde 01 de junho de 2001, a Casa-Museu Medeiros e Almeida foi residência do empresário António de Medeiros e Almeida (1895-1986), um apaixonado pelas artes decorativas que doou o seu acervo ao país, tornando-se um dos grandes mecenas portugueses do século XX.

No acervo, destaca-se, pela raridade, a coleção de cerâmica chinesa, um núcleo das chamadas "primeiras encomendas", as primeiras peças de porcelana encomendadas na China para o Ocidente, com cerca de 500 anos, que ostentam as armas reais de Portugal e de D. Manuel I, e quadros como "O Cobrador de Impostos", de Pieter Bruegel, "A Paragem", de Jan Bruegel, e "Cristo Coroado de Espinhos", de Jan Gossaert.

Também inclui terracotas chinesas da dinastia Han (206 a.C.-220), os primeiros vidrados da dinastia Tang (618-907) e as peças Song (960-1279).

A coleção reúne ainda, por exemplo, mobiliário português e francês, um conjunto de pinturas holandesas e flamengas dos séculos XVI e XVII, retratos ingleses do século XIX, adereços de joalharia, baixelas de prata inglesa, ourivesaria sacra e tapeçarias flamengas e francesas dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Pintura, escultura, mobiliário, cerâmica, joalharia, ourivesaria, têxteis, caixas de tabaco, leques, peças em vidro e em metal, relógios, foram adquiridos pelo colecionador a partir dos anos de 1930.

Nessa altura, encontrava-se no auge da sua carreira profissional, em particular no pós-guerra, situação que lhe permitiu adquirir em conceituadas leiloeiras e antiquários europeus.

Em 1972 criou a Fundação Medeiros e Almeida, com o objetivo de criar uma casa-museu e permitir a fruição pública da sua coleção, passando a viver numa moradia contígua, transformando a casa onde viveu durante trinta anos, num museu.