Casa Museu Oliveira Guimarães abre em julho em Penela

A apresentação do projeto decorreu hoje naquela localidade do distrito de Coimbra, no solar da família Guimarães, constituída por 38 divisões, cuja construção teve início em 1720, e que atualmente se encontra em obras.

"Uma percentagem significativa dos compartimentos vai ser aberta ao público, ainda que continue a ser uma casa habitada por nós, na lógica dos castelos ingleses", explicou à agência Lusa Paula Oliveira Guimarães, proprietária do espaço.

O percurso museológico "vai passar por várias salas, quartos, biblioteca e jardim, com o objetivo de familiarizar os visitantes com aquilo que era a vida num solar do mundo rural no século XVIII e subsequentes", salientou.

As pessoas vão poder observar quadros, loiças, joias, pratas, mobiliário antigo, exposições e parte do acervo documental, através de um percurso digital, de forma a "tornar mais viva e dinâmica a participação dos visitantes".

Segundo Paula Oliveira Guimarães, trata-se de uma casa "com muita história e com grande relação com a comunidade", que nos últimos anos passou a acolher a realização da Bienal do Humor, numa organização conjunta da família com a Câmara de Penela e com a Junta de Freguesia do Espinhal.

"Vamos também organizar alguns circuitos temáticos, como o circuito do humor, para crianças e famílias, e, portanto, vai ser uma mostra da vida do século XVIII, com a possibilidade das pessoas tocarem nas coisas, fazerem perguntas e, eventualmente, viverem algumas das realidades da própria casa", adiantou.

"A ideia de fazer a Casa Museu foi também uma homenagem à vila do Espinhal e ao concelho de Penela, uma vez que o solar só chegou até hoje devido ao trabalho e à dedicação e ao envolvimento de toda a comunidade", sublinhou.

Está previsto que a Casa Museu abra as portas, ainda que em fase experimental, no dia 20 de julho, com uma exposição de desenhos das crianças do Agrupamento de Escolas do Espinhal, que vão ser os primeiros a visitar a casa e a escrever textos e desenhos alusivos à casa.

A exposição inaugura a sala de exposições temporárias que, de acordo com Paula Oliveira Guimarães, já tem programação definida até março do próximo ano.

"Esperemos atrair visitantes fora do distrito, porque acima de tudo pretendemos servir como espaço de desenvolvimento cultural e comunitário desta zona", frisou.

A apresentação decorreu hoje, de forma simbólica, no solar família Guimarães, inserida no programa de comemorações do 25 de Abril do município de Penela.