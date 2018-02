Casal francês iniciou hoje caminhada pela natureza entre Sagres e a Turquia

Lusa05 Fev, 2018, 18:55 | Cultura

Marie, de 29 anos, e Nil, de 31, propõem-se percorrer a pé os cerca de 10 mil quilómetros entre Sagres, no concelho de Vila do Bispo, e Istambul, na Turquia, com passagem por 17 países e 120 parques naturais do sul da Europa, em 500 dias, num projeto designado por `Deux Pas Vers l`Autre`, anunciou hoje a associação portuguesa Rota Vicentina, parceira da iniciativa.

"O apoio vai ao encontro dos objetivos da associação, no sentido de o projeto atrair a atenção para o interior, apostando em marketing territorial associado ao mundo rural, aumentando o conhecimento e notoriedade da Rota Vicentina na Europa", justificou a associação.

O percurso dos dois franceses poderá ser acompanhado através das redes sociais e em blogues na internet, aumentando a notoriedade da Rota Vicentina, ligando Portugal a alguma das mais conceituadas rotas pedestres da Europa.

Segundo a associação, nos primeiros dez dias da viagem e em território português, o casal "vai usufruir dos trilhos, conhecer alguns dos parceiros da Rota Vicentina, participar em voluntariado e conhecer a comunidade local através dos produtos de turismo cultural", ao longo do Caminho Histórico, Vila Alpina e Via Dinarica.

"Esta iniciativa permitirá aumentar a notoriedade da Rota Vicentina, ao ter uma forte componente de sustentabilidade e de proximidade com a cultura e pessoas locais, sensibilizando para questões do património e da identidade", destacou a associação.

A Rota Vicentina é uma associação com uma rede de percursos pedestres ao longo da costa de Portugal, com cerca de 450 quilómetros sinalizados para caminhar entre Santiago do Cacém e o Cabo de S. Vicente, trabalhando em parceria com entidades que defendem o turismo de natureza "como via de desenvolvimento incontornável para esta região tão especial".

Formada pelo Caminho Histórico, Trilho dos Pescadores e Percursos Circulares, a Rota Vicentina propõe uma vivência entre a cultura rural e a costa natural do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.