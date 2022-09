Casamento à moda de Santo António no Canadá une três casais

O casamento à moda de Lisboa ocorreu no sábado, nos jardins do Jubileu, em Mississauga, durante o evento cultural Portugalo -- Portuguese Heritage Fest.

Para Luís e Manuela Carvalho, esta foi somente a "renovação do casamento", que teve lugar há mais de três décadas.

"Conhecemo-nos há 35 anos, namorámos um ano e casámo-nos no ano seguinte. Esta apenas é a renovação do casamento. Este não é o nosso primeiro casamento, mas sim a renovação dos votos de casamento, pois há 34 anos que estamos casados", confirmou à agência Lusa o casal.

A noiva mostrou-se "muito satisfeita" com uma forma diferente de matrimónio, uma cerimónia conjunta com outros casais, algo que realçou ser "bastante positivo".

"Esta foi uma oportunidade para renovarmos os nossos votos, mostrando-lhe como ainda a amo passados estes anos todos", declarou Luís Carvalho.

Manuela também prometeu "amá-lo até que a morte os separe", enquanto que o marido ainda tem esperança de que dentro de meio século, quando tiver mais de 100 anos, "possa repetir os votos".

Além de Luís e Manuela, deram o nó, mas pela primeira vez, dois outros casais: Paul Angrove e Sílvia Silva, e Jason McCalla e Amanda Mullings.

O Portugalo Heritage Fest Inc, uma organização sem fins lucrativos, pagou a cerimónia em grupo, na qual cada casal podia fazer-se acompanhar por 20 convidados.

Os candidatos tiveram-se de se registar através do `site` portugalofest.ca, sendo selecionados por um júri composto por três elementos, que os avaliou através de uma pontuação, existindo 13 requisitos obrigatórios.

De acordo com Maria de Fátima Esteves, presidente do Portugalo Heritage Fest, foi a "primeira vez" que organizaram a iniciativa, que deverá ser "pioneira no Canadá".

"Foi um sonho realizado para eles que se queriam casar, pois durante a pandemia [de covid--19] foi quase impossível, mas o sonho também foi meu, algo que há muito tempo queria concretizar", sublinhou.

No futuro a dirigente da organização promete "continuar a realizar esta cerimónia matrimonial à moda de Lisboa mas com mais casais".

Além do casamento, o evento cultural decorreu durante todo o dia de sábado, mostrando a cultura portuguesa, não só aos residentes de Mississauga e da região de Peel, mas a toda a Grande Área de Toronto.

Além da gastronomia tradicional portuguesa, a música foi um dos principais atrativos do certame, com a presença do cantor Rui Bandeira, vindo de Portugal, entre outros artistas. Atuaram ainda alguns ranchos folclóricos locais.

Segundo o recenseamento de 2016 existiam em Mississauga mais de 31 mil portugueses e lusodescendentes.