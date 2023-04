Castelo Branco recebe encontro internacional de cidades criativas da UNESCO

Naquelas datas, o Centro de Cultura Contemporânea recebe escritores, historiadores, jornalistas, políticos e especialistas de todo o mundo (Espanha, Estados Unidos da América, Cabo Verde, Brasil, México, Marrocos e Togo) para pensar o futuro com a criatividade como base para tudo", referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Castelo Branco.

A autarquia salientou que o encontro surge no âmbito da sua candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), na categoria de Artesanato e Artes Populares, com o Bordado de Castelo Branco.

O país convidado desta primeira edição é a Ucrânia, onde a tecelagem era um ofício importante para todas as famílias.

"A candidatura de Castelo Branco às cidades criativas da UNESCO com o bordado fica muito mais rica com a discussão à volta do que já está a ser implementado em outros mercados e locais do globo", lê-se na nota.

Durante quatro dias, Castelo Branco vai estar no epicentro das cidades criativas da UNESCO antes de, em junho, entregar a candidatura do bordado à rede na Categoria de Artesanato e Artes Populares.

Com características que o tornam único e distinto entre os bordados portugueses, o bordado de Castelo Branco luta pelo seu reconhecimento a nível global.