Castelo de Leiria recebe um milhão de euros para reabilitação e valorização

"Esta intervenção terá um impacto considerável na rede de castelos nacional, no sentido de proporcionar melhor inclusão social e cultural, em termos de mobilidade, e que será sujeito a financiamento comunitário", refere a deliberação, divulgada numa nota de imprensa da autarquia.

Com um prazo de execução definida para 730 dias, a intervenção inclui não só o espaço intramuralhas, atualmente visitável, mas também os elementos edificados da casa do guarda e os celeiros.

O projeto, que tem o parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Centro, prevê um conjunto de intervenções de restauro, adaptação, arranjos exteriores e enquadramento urbano, por forma a potenciar, dentro da rede cultural nacional, o papel do castelo de Leiria como equipamento cultural e turístico.

Segundo o Município de Leiria, está ainda previsto um plano geral de ocupação e reorganização do espaço, nomeadamente um projeto de arranjos exteriores, organização do sistema de circulação interna, melhoria das acessibilidades aos edifícios existentes e das condições de segurança no interior do recinto.

Serão ainda instaladas portaria, bilheteira, cafetaria, loja e instalações sanitárias, e proceder-se-á ao arranjo do espaço de entrada (Terreiro) vocacionado para a realização de eventos.

O mobiliário urbano e a sinalética geral serão melhorados, assim como o sistema de drenagens e a iluminação interior do castelo.