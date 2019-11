Castelo Mágico de Montemor-o-Velho quer atrair 70 mil visitantes

O evento, que decorre sempre de quarta-feira a domingo entre dia 30 e 05 de janeiro de 2020, passa de 18 para 25 dias de animação, propondo às crianças e famílias diversas atividades e diversões, que vão desde espetáculos teatrais a iniciativas científicas, passando por uma pista de gelo natural, praças de neve, insufláveis, passeios com animais, uma via de `slide` nas muralhas do castelo ou animação de rua permanente, entre outras.

Na documentação disponibilizada, o município de Montemor-o-Velho afirma que a edição de 2019 do Castelo Mágico "é de continuidade e vem recheada de novidades que vão surpreender o público".

"Por isso, temos a firme convicção e a vontade para ultrapassar a fasquia dos 70 mil visitantes", mais do dobro da primeira edição, realizada em 2018, acrescenta.

"Este é um projeto ambicioso que se posiciona como um evento estruturante para a vila e para o concelho de Montemor-o-Velho para a próxima década. Estamos a trabalhar para que o Castelo Mágico contribua, de forma decisiva e sem precedentes, para uma valorização e um crescimento do panorama económico", enfatiza a autarquia, lembrando que o evento, produzido pelo grupo Braver, "é o maior parque temático de natal da região Centro" e "quer crescer com passos certos e seguros".

Ouvido pela agência Lusa, Emílio Torrão, presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, frisou que a edição de 2019 "vai de vento em popa", argumentando que a procura de bilhetes "já é imensa, ainda sem grande publicidade".

O autarca lembrou que a primeira edição "teve mais de 30 mil entradas", confirmando que o município espera, este ano, ultrapassar a fasquia dos 70 mil bilhetes vendidos.

Entre outras propostas, Emílio Torrão destacou o reforço da componente teatral - que para além do espetáculo temático original com personagens históricas da região engloba outras 11 peças teatrais - e uma iniciativa paralela, uma caminhada noturna pela encosta do castelo em 14 de dezembro, intitulada "Xmas Neon Run & Party", limitada a mil participantes que irão transportar consigo aplicações de néon e que vai "iluminar a vila toda".

O Castelo Mágico envolve um investimento municipal de 300 mil euros, mais 100 mil do que na primeira edição, em que o retorno financeiro se situou nos 130 mil euros, revelou o autarca.

"Assumimos o prejuízo mas é um prejuízo de investimento", frisou Emílio Torrão.