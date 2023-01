“Catarina e a beleza de matar fascistas” volta aos palcos

Estreada em setembro de 2020, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a peça centra-se numa família que tem por tradição matar fascistas, ritual que a mais nova de todos, Catarina, se recusa a cumprir. Catarina argumenta que todas as vidas devem ser defendidas, sendo necessário falar e entender aqueles que acabam por votar na extrema-direita, não sendo fascistas.A obra culmina com um longo monólogo do dirigente de extrema-direita, que entretanto alcança maioria absoluta e conquista o poder.Com texto e encenação de Tiago Rodrigues, a peça conta agora com interpretações de António Afonso Parra, António Fonseca, Beatriz Maia, Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costa, Rui M. Silva.A peça estará em cena entre hoje e sexta-feira às 21h00 e no sábado às 16h00.