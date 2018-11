Catorze consórcios interessados em base de lançamento de microssatélites nos Açores

Antena 106 Nov, 2018, 07:05 / atualizado em 06 Nov, 2018, 10:22 | Cultura

O anúncio foi feito pelo Ministro da Ciência e do Ensino Superior quase uma semana depois de ter terminado o prazo para empresas e entidades lançarem propostas no âmbito de um concurso público internacional lançado em setembro, que serviu para sentir o interesse do mercado.



O ministro da Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, espera ter um consórcio vencedor até maio do próximo ano. Segue-se um período de dois anos de concessão e construção, esperando-se que no verão de 2021 possam ocorrer os primeiros lançamentos.





Nesta corrida espacial terão de estar envolvidos consórcios com participação de empresas ou centros de investigação portugueses.







Manuel Heitor explicou que a instalação e o funcionamento de um porto espacial para lançamento de pequenos satélites, na ilha de Santa Maria, implicará dois investimentos, um privado e outro público. Este último, no valor de seis milhões de euros, serve para melhorar as infraestruturas locais.Os catorze consórcios internacionais que manifestaram interesse neste primeira fase incluem 11 empresas da união europeia, duas dos EUA e a agência espacial russa.Todas estas empresas manifestaram interesse em participar no desenvolvimento de um serviço de lançamento de pequenos satélites para o espaço.O governo garante agora a abertura de um processo negocial com todos os consórcios, para que algumas das propostas sejam fundidas, de modo a garantir o sucesso deste projeto.Os desenvolvimentos deste caso vão ser apresentados hoje pelo ministro da Ciência e Tecnologia na Web Summit.Manuel Heitor vai ainda anunciar a assinatura de um protocolo entre Portugal e a China para a criação de um laboratório tecnológico direcionado para a construção de microssatélites e observação dos oceanos. O Starlab vai ter dois polos, em Matosinhos e em Peniche e deverá começar a funcionar em pleno a partir de março de 2019.