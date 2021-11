CDS-PP compreende veto do PR à Lei da Eutanásia e defende melhoria dos cuidados paliativos

A porta-voz do CDS-PP lamenta que a Assembleia da República se empenhe na despenalização da eutanásia em vez de garantir melhores acessos a cuidados paliativos. Cecília Anacoreta Correia reconhece que o CDS tem uma objeção política de fundo contra a eutanásia, ao mesmo tempo que assume satisfação com o veto do Presidente.