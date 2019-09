Celebrar o conhecimento, os oceanos e o contacto entre povos será o "tema forte" das comemorações dos 500 anos da circum-navegação

Lusa11 Set, 2019, 07:19 | Cultura

"As comemorações são circunstâncias que nos convidam a pensar no passado (...) para projetar o futuro", disse Augusto Santos Silva numa entrevista à Lusa a propósito do V centenário da primeira viagem de circum-navegação da Terra, iniciada em 1519 pelo navegador português Fernão de Magalhães ao serviço dos reis de Espanha.

A viagem de Magalhães "um grande feito histórico", que partiu da "mobilização de várias culturas" e "de vário conhecimento científico", significou "uma descoberta no sentido de procurar descobrir o novo" e "mostrou pela primeira vez que era possível fazer uma travessia marítima a todo o mundo", características que "são muito importantes para a atualidade".

"Nós, hoje, temos nos oceanos uma das principais agendas que deve mobilizar o mundo. Nós, hoje, dependemos cada vez mais de saber usar o conhecimento e a tecnologia para servir as pessoas. E nós, hoje, precisamos de descobrir: descobrir o espaço, descobrir a realidade do mundo, descobrir as diferentes culturas, nações e povos e comunicar entre nós", explicou.

Santos Silva frisou que o programa de comemorações foi elaborado em coerência com "as opções essenciais" de Portugal em matéria de política interna e externa e, assim sendo, os oceanos assumem nele um lugar de destaque.

"Um dos projetos mais emblemáticos do programa do Governo para as comemorações é justamente um projeto da sensibilização ambiental em torno do oceano. Não apenas a questão dos plásticos, que é uma questão complexíssima e gravíssima do lixo que os plásticos não reciclados causam no oceano e a perturbação que infligem à vida marinha, mas mais geralmente a sensibilização, sobretudo das crianças e dos jovens, para exatamente esse cruzamento entre a gestão dos oceanos, a preservação ambiental e o combate às alterações climáticas", explicou.

Além desse projeto de sensibilização, que se articula com "outro grande projeto emblemático que é a constituição de uma rede de escolas Magalhânicas", o programa inclui a realização em Lisboa, em junho de 2020, da II Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos e um concurso de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico em torno dos oceanos.

"A lógica das comemorações é investir no conhecimento (...) favorecer o conhecimento, não só o histórico, como o conhecimento científico atual em torno do oceano e do espaço", disse Santos Silva.

Em relação ao conhecimento histórico, o ministro destacou a exposição luso-espanhola sobre a circum-navegação que começará em Espanha, depois Portugal e seguirá para outros países da rota de Magalhães e Elcano, a exposição nacional no Museu Nacional Soares dos Reis a partir de 2020 e a recriação da viagem através de plataformas digitais, "para que as pessoas possam acompanhar dia a dia o que foi a viagem, 500 anos depois de ser realizada".

As comemorações envolvem um programa nacional, ao nível do Governo e ao nível das regiões autónomas, municípios e sociedade civil, e um plano internacional, que passa por um programa conjunto Portugal-Espanha onde se destaca a candidatura a Património Mundial da Rota Magalhães e um estudo conjunto do Instituto Camões e do Instituto Cervantes sobre a projeção global das duas línguas, e pelo envolvimento dos restantes países da rota, do Chile à Namíbia ou do Brasil às Filipinas.

A vertente de ligação entre os vários países da rota passará também por iniciativas como a recriação da viagem pelos navios da Marinha portuguesa Sagres e da Armada espanhola Elcano, a criação de uma Rota Magalhães para fins turísticos e o chamado Passaporte de Negócios Magalhães.

"Magalhães pode ser, e é, um elemento muito importante de contacto entre, por exemplo, empresas portuguesas e empresas chilenas. É uma das coisas que temos em comum, eles têm o Estreito de Magalhães, sabem bem quem é Magalhães (...) Portanto, nós usamos naturalmente estes elementos de contacto, que também servem para estimular as trocas entre os países", explicou.

"Nos dias de hoje, é muito importante que nós oponhamos à ideia de que cada um ganha o que os outros perderem, que o melhor é fechar-se em casa e construir muros altos para os outros não poderem invadir a nossa casa e que o comércio é uma nova forma de guerra. É muito importante que nós oponhamos a essa ideia, a ideia, que aliás é a nossa, de que, pelo contrário, como dizia Camões nos Lusíadas, quem pratica o comércio não quer a guerra e que as nossas casas são casas abertas e frequentarmos as casas uns dos outros é bom para todos", defendeu.