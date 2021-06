"Cenas da Vida Conjugal" estreia hoje no Teatro São Luíz

Eles vestem a pele de um casal que procura salvar o amor numa relação.A encenadora Rita Calçada Bastos explica a mensagem subjacente a este espectáculo.A encenadora de "Cenas da Vida Conjugal" elogia o texto de Ingmar Bergman e a capacidade do dramaturgo sueco de falar sobre as relações de forma transparente.Um espectáculo sobre as encruzilhadas do amor para ver, a partir de hoje, na sala Mário Viegas, do Teatro São Luíz. Conta ainda com trabalho em vídeo do realizador João Canijo.