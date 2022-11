Centenário de Instituto Superior de Coimbra encerra com livro sobre os 100 anos de engenharia em Portugal

A obra "100 anos de Engenharia em Portugal, 1921-2021", da autoria do historiador José Amado Mendes, encerrará um ano que assinalou o centenário da escola de engenharia.

"Este livro comemorativo do centenário da instituição, da qual o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra descende, mostra bem, e com rigor histórico, quais eram as aspirações que presidiram ao lançamento do ensino da engenharia em Coimbra", referiu o presidente do ISEC, Mário Velindro.

Segundo o presidente do ISEC, "nesta passagem dos 100 anos, os grandes ativos do ISEC continuam a ser a ciência que produz, os seus projetos pedagógicos, o seu prestígio, os seus cursos, as suas licenciaturas e os seus mestrados".

Foi o Instituto Industrial e Comercial de Coimbra que, a 05 de dezembro de 1921, lançou o que viria mais tarde a resultar no ISEC e no ISCAC -- Coimbra Business School, dotando Coimbra de competências para modernizar a economia empresarial e a administração pública da região e do país.

"O que a investigação feita pelo historiador José Amado Mendes comprova é que o ISEC foi, é e será uma máquina produtora de futuro", reforçou Mário Velindro.

O presidente do ISEC considerou ainda que a instituição "é hoje um agente ativo de mudança no ensino superior em Portugal, na transformação e modernização do país, graças ao trabalho e à autonomia dos seus departamentos e dos seus órgãos de gestão".

A obra é o resultado da investigação, recolha de testemunhos e organização de elementos da memória coletiva, desde a criação do instituto até ao momento atual.

Professor no ISEC há mais de 25 anos, Luís Miguel Castro, atual presidente do Conselho Técnico-Científico, afirmou que tem testemunhado um "esforço contínuo do ISEC em acompanhar a evolução da sociedade e a transformação tecnológica, inovando na sua oferta formativa e atualizando-se em termos tecnológicos".

O órgão a que preside tem "promovido a adaptação dos cursos às necessidades dos estudantes e da sociedade e à internacionalização do ensino, tendo-se lançado nos últimos anos novas formações em áreas da gestão sustentável das cidades, da gestão de ativos físicos, da bioengenharia e da engenharia biomédica, bem como assegurado a oferta de cursos internacionais como o Curso Europeu em Engenharia Informática e o Erasmus Mundus em Mobilidade Elétrica e Sistemas de Energia".

A sessão de apresentação do livro irá decorrer no auditório principal do ISEC, no dia 06 de dezembro, pelas 17:00.