Centenário de Mário Neves celebrado com edição das obras para piano em três volumes

19 Set, 2018

Pianista, compositor, maestro e professor, o músico natural dessa cidade foi o fundador da Academia de Música de Espinho e lançou o respetivo Festival Internacional de Música, que teve em 2018 a sua 44.ª edição e continua a ser apontado como um dos eventos do género com maior longevidade no país.

O programa das celebrações integra três concertos, um espetáculo de tributo e o encontro anual da Associação Europeia de Professores de Piano (EPTA, na sigla original), sendo o ponto-alto da iniciativa o lançamento da obra que reúne composições de Mário Neves, numa publicação em três volumes, com edição da Câmara Municipal de Espinho.

"O objetivo da família, neste centenário, era a edição das `Pequenas Peças para Piano`, há muito inacessíveis ao público", declara à Lusa o pianista Fausto Neves, filho do homenageado. "Ao assegurar a edição, a Câmara de Espinho desafiou os Neves a envolverem o lançamento com outros eventos musicais, em colaboração com a Academia, e a resposta tem sido enternecedora pelo impacto que o concerto inaugural está a ter, pela abertura da EPTA ao próprio lançamento da obra e pela adesão surpreendente de artistas de gabarito que se disponibilizaram a atuar no original espetáculo do dia 13 de outubro", realça o pianista.

Esse concerto-tributo anuncia-se como "uma celebração algo informal" dos diversos feitos de Mário Neves ao longo da vida, e o filho do homenageado acredita que "o ecletismo e o bom humor que perpassarão no evento, aliados a testemunhos previamente gravados, confirmarão o perfil de um pedagogo de exceção, que soube cativar amizades por onde passou, fazendo sempre da música um espaço de liberdade".

Fonte oficial da Câmara de Espinho defende que "Mário Neves deixou uma obra importante para piano, com a intenção didática que foi o seu grande foco de atividade", e nota que esse trabalho "sempre teve uma excelente aceitação por parte de docentes e discentes, numa primeira fase na Academia de Música de Espinho e, mais tarde, junto de muitos outros professores e escolas do país".

Para isso contribuiu o facto de duas das suas muitas pequenas peças, destinadas essencialmente a principiantes, terem sido "escolhidas e publicadas num manual de piano editado em 1994 pelo Ministério da Educação, o que possibilitou a frequente execução dessas obras em concursos nacionais e em escolas de Norte a Sul de Portugal".

A primeira das atividades destinada a assinalar o centenário de Mário Neves é o concerto pela Orquestra Clássica de Espinho, no dia 28 de setembro, às 21:30, no Auditório da Academia de Música. Apresentará obras de Mozart e Beethoven, contando com Pedro Neves como maestro e Fausto Neves como solista.

Segue-se, de 05 a 07 de outubro, o encontro da Associação Europeia de Professores de Piano, que, devido ao centenário de Mário Neves, escolheu Portugal como destino do seu encontro anual de 2018. Além de concertos de abertura e de gala por músicos internacionais, a iniciativa incluirá também intervenções científicas por membros da estrutura.

Ainda no âmbito desse encontro de docentes, está marcado, para as 18:00 do dia 05, o lançamento de "Pequenas Peças para Piano", numa edição ilustrada por Manuel Jorge Carvalho com grafismo musical de Jorge Alexandre Costa e revisão e organização de Delmary Neves e Fausto Neves.

O programa das comemorações encerra no dia 13 de outubro, às 21:30, com o já referido espetáculo de tributo a Mário Neves por familiares e amigos, o que levará ao Auditório da Academia de Música vários depoimentos gravados, atuações e algumas "surpresas".

Entre as figuras que já confirmaram presença nesse evento incluem-se outros músicos da família do homenageado, como Gisela Neves e Filipe Neves Curral, e ainda artistas como Pedro Burmester, Paulo Gaio Lima, Jorge Moyano, Álvaro Teixeira Lopes e Luís Filipe Sá.