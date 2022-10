Centenário. Orquestra do Norte homenageia Agustina Bessa-Luís com concerto

Para assinalar o centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, a Orquestra do Norte apresenta-se amanhã, em Vila Meã, onde nasceu a escritora. O concerto no Cineteatro Raimundo Magalhães tem entrada gratuita.