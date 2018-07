Centenas de pessoas trilharam rumos da inovação social numa aldeia da Serra da Lousã

Lusa05 Jul, 2018, 17:02 | Cultura

No lugar da Cerdeira, que integra a rede turística Aldeias do Xisto, a agência Lusa ouviu empreendedores, autarcas, dirigentes associativos, académicos e outros participantes da iniciativa Aldeia da Inovação Social, cujos trabalhos terminam hoje, que convergiram na necessidade de prosseguir a reflexão e a troca de experiências com um objetivo comum.

"Esta é uma excelente ideia. De outra forma, se calhar os bons resultados não surgiriam tão rapidamente", disse Verónica Milagres, diretora da Rádio Miúdos.

Com sede no Bombarral, o projeto radiofónico que regularmente envolve 40 crianças é uma das iniciativas apoiadas no âmbito do Portugal Inovação Social (PIS), liderado pelo docente universitário Filipe Almeida, e que tem a Fundação Calouste Gulbenkian como investidor social.

O encontro da Cerdeira "é uma forma de fazer as coisas com rigor, mas não espartilhada", declarou Verónica Milagres, realçando que "um ambiente descontraído pode potenciar outros projetos" nesta área.

A Aldeia da Inovação Social deverá ter outras edições no futuro, noutros locais, sempre com o objetivo de "contribuir para o reforço do espírito de comunidade dos intervenientes", afirmou à Lusa o presidente da PIS.

Filipe Almeida salientou a importância de incrementar "relações de proximidade" entre organizações e "ajudar a criar este ecossistema" da inovação social.

O encontro, cujos debates e apresentações decorreram ao ar livre, junto à capela, pode contribuir "para a afirmação da Cerdeira como aldeia ligada a projetos inovadores, à reflexão, arte e criatividade", referiu José Serra, coordenador do projeto Cerdeira -- Home for Creativity.

Importa que o antigo lugar agropastoril da Serra da Lousã, que perdeu os derradeiros moradores autóctones em finais do século XX, continue a apostar em projetos "que sigam determinados valores, como a sustentabilidade ecológica e o respeito pelos vizinhos", defendeu.

O empresário frisou que a escolha da Cerdeira para realizar a primeira Aldeia da Inovação Social "traz visibilidade" aos empreendimentos locais e ajuda a dinamizar a economia da Lousã, no distrito de Coimbra, e concelhos vizinhos.

Alunos de doutoramento na área das Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, os brasileiros Maria de Lourdes Carvalho e Paulo Sérgio Araújo acompanharam os trabalhos, na quarta-feira e hoje.

Em Goiânia, onde vive, Maria de Lourdes conhece bem a Aldeia do Vale, um dos condomínios fechados mais luxuosos da cidade.

"Vinha à espera de uma coisa diferente, mais formal", admitiu a investigadora, que no primeiro dia demandou a Cerdeira com indumentária mais a condizer com a outra "aldeia", a 209 quilómetros de Brasília.

O encontro constitui "uma oportunidade de mostrar" o que está a ser feito em Portugal no domínio da inovação social, matéria que "casa muito bem com a proposta de doutoramento" sobre fluxos de informação, acrescentou.

Paulo Sérgio corrobora a opinião da colega doutoranda: "interessa-me muito saber que oportunidades o Governo português dá à população para fomentar a inovação".

"Levo daqui algumas ideias", disse à Lusa o professor universitário, que está a desenvolver no Brasil "um projeto voltado para a inclusão social", uma plataforma digital para gestão de informação da educação especial.

Por sua vez, o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, deseja que a Aldeia da Inovação Social, que envolveu centenas de participantes, tenha reforçado "esta perspetiva de dar respostas inovadoras aos novos desafios" da sociedade.

É necessário "responder de forma mais eficaz às necessidades da população", especialmente no Interior do país, disse o autarca do PS.

O social-democrata Paulo Fernandes, presidente da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR), tem uma opinião idêntica.

Com sede no Fundão, distrito de Castelo Branco, a rede Aldeias do Xisto "é ela própria um projeto colaborativo de inovação social", envolvendo 27 lugares de diferentes municípios da região Centro.

"A escolha da Cerdeira é a demonstração cabal de que, com os instrumentos certos, não há territórios condenados ao fracasso", concluiu o também presidente da Câmara do Fundão.