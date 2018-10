Centro Cultural português em Díli recebe debate sobre Arquitetura e Ordenamento

Lusa01 Out, 2018, 08:07 | Cultura

O seminário "Timor-Leste: Arquitetura e Ordenamento do Território. Ontem e Hoje" analisará tanto as vertentes culturais e de património como os aspetos relacionados com a política de gestão de terras e propriedades, essencial para o desenvolvimento económico.

Entre os temas em debate contam-se questões como o quadro legal do ordenamento do país, o processo em curso no Sistema Nacional de Cadastro (liderado por um consórcio luso-timorense) e ainda o do ensino da arquitetura em Timor-Leste.

Durante a jornada vão ainda ser debatidos aspetos como o inventário do património histórico edificado, o projeto de reabilitação da histórica Pousada de Baucau e abrigos da luta da resistência como património cultural.

Será ainda dada a conhecer a política da Secretaria de Estado da Arte e Cultura para "preservar, salvaguardar e promover o património arquitetónico de Timor-Leste" e apresentada a obra "Arquitetura Sustentável em Timor-Leste".