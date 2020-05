Centro de Arte e Cultura de Évora reabre na segunda-feira

A reabertura será feita "no estrito cumprimento de todos os procedimentos necessários de higiene, segurança e distanciamento social", sendo obrigatória a utilização de máscara e regular a desinfeção, higienização e ventilação do espaço, indicou a FEA.

Segundo a instituição, o Centro de Arte e Cultura (CAC) reabre com a exposição "Fahrenheit, a consagração de Babel", de Luis Costillo, e a mostra fotográfica "Saudades dos Cartuxos", que tem curadoria de José Alberto Ferreira.

Inaugurada em outubro passado, "Fahrenheit, a consagração de Babel", comissariada por José Ángel Torres, é promovida em parceria com o MEIAC - Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo, sediado em Badajoz (Espanha).

"Saudades dos Cartuxos", que retrata a presença dos monges cartuxos em Évora, com trabalhos dos fotógrafos Daniel Blaufuks, José M. Rodrigues, Paulo Catrica e Nacho Doce, entre outros, também foi inaugurada em outubro de 2019.

A programação do CAC inclui a inauguração, no dia 06 de junho, de "Strata", com 24 pinturas da norte-americana Deanna Sirlin, uma das três mostras integradas no novo ciclo expositivo deste ano, que deveria ter começado no passado dia 25 de abril.

A FEA adiantou que vai manter e reforçar a programação `online`, através do programa "Fundação Consigo", que disponibiliza conteúdos como recursos formativos e informativos, cadernos de atividades pedagógicas e debates, entre outros.

O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida, cuja entrada será gratuita até ao final do ano, vai funcionar, até 11 de setembro, de terça a domingo, entre as 10:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 19:00.

