Centro de Artes Visuais de Coimbra encerra ciclo "Museu das Obsessões"

No sábado, são inauguradas as exposições "Look at me!", de Sara & André, e "Caminho pela linha da sombra", de Tiago Baptista, que estarão patentes até 15 de janeiro de 2023, afirmou hoje o Centro de Artes Visuais (CAV), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As duas exposições encerram o ciclo de programação iniciado em fevereiro de 2020, que teve curadoria de Ana Anacleto.

"O ciclo de exposições `Museu das Obsessões`, assente numa ideia de liberdade e de transversalidade, recupera um conceito criado por Harald Szeemann, no início dos anos 1970, que pretendia albergar todo o tipo de iniciativas decorrentes das práticas artísticas suas contemporâneas, explorando de forma livre (fora dos constrangimentos institucionais) todas as suas possibilidades de apresentação", explicou o CAV.

O ciclo, que contou com um total de vinte exposições, procurou promover "o cruzamento entre as várias áreas disciplinares, dedicando especial atenção aos artistas cuja prática se afirma numa relação decorrente das questões da imagem, mas cuja atividade se localiza num território de fronteira".

"Encerramos o ciclo com a apresentação de duas exposições individuais de artistas de origem portuguesa, cujo percurso se tem desenvolvido também em contexto internacional, e que têm explorado e feito uso da imagem nas suas mais variadas dimensões", realçou o CAV.

Em "Look at me!", Sara & André apresentam uma exposição com cariz antológico que se relaciona de forma direta com as próprias condições arquitetónicas da sala principal do CAV.

Já Tiago Baptista apresenta uma exposição "concebida a partir de uma cuidada articulação entre um significativo conjunto de obras pictóricas e escultóricas especialmente concebidas para o contexto desta exposição".

As exposições podem ser visitadas de terça-feira a domingo, entre as 14:00 e as 19:00.