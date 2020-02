Centro de Artes Visuais em Coimbra estreia no sábado ciclo "Museu das Obsessões"

O Centro de Artes Visuais, em Coimbra, inaugura no sábado as duas primeiras exposições do ciclo "Museu das Obsessões", com trabalhos de Noé Sendas e Henrique Pavão, numa iniciativa programada por Ana Anacleto.