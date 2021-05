Centro de Artes Visuais em Coimbra inaugura duas novas exposições no sábado

"Damos continuidade ao ciclo através da apresentação de duas exposições individuais de dois artistas - um inglês e uma portuguesa - que partilham o contexto internacional", afirmou hoje o CAV, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na sala principal do CAV, estará a exposição "No More Racing in Circles - Just Pacing Within Lines of a Rectangle", de Tris Vonna-Michell, que apresenta um "caráter antológico", reunindo um conjunto significativo de obras do artista inglês, concebidas entre 2013 e 2021, e que estão "pela primeira vez reunidas numa relação direta e dialogante entre si e com o espaço arquitetónico", notou a organização.

Para o CAV, esta exposição constitui-se "como uma grande instalação", onde estão presentes as temáticas e preocupações investigadas pelo artista a viver atualmente na Suécia, tais como o seu interesse particular pela tecnologia "e pela sua dissolução" ou pela relação do espaço com o tempo.

Já na sala Project Room do CAV, vocacionada para projetos com um caráter mais experimental, vai ser apresentada uma instalação de Catarina de Oliveira, "especialmente concebida para este contexto".

A exposição, com o título "A Temperança e o Louco", "dá continuidade à prática que a artista tem vindo a desenvolver em torno da tinturaria e pintura sobre tecidos, através da recuperação de processos alquímicos ancestrais e do recurso a pigmentos de origem natural", explicou o CAV.

As duas exposições, de entrada gratuita, podem ser visitadas até 04 de julho, de terça-feira a domingo, entre as 14:00 e as 19:00.