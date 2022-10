Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo recebeu 1.500 visitantes em três meses

Segundo o município de Figueira de Castelo Rodrigo, presidido por Carlos Condesso, a maior percentagem de turistas que visitou o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo (CIBCR) é de nacionalidade portuguesa, seguindo-se os turistas ingleses e espanhóis.

"Este Centro Museológico convida os visitantes a participarem numa viagem histórica, contemplando exposições de peças de época e conteúdos multimédia, educativos e de entretenimento que dão a conhecer um dos acontecimentos militares mais importantes da Guerra da Restauração: a Batalha de Castelo Rodrigo", lembrou a autarquia, em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A Câmara referiu que o CIBCR é uma aposta do município que visa "aumentar, ainda mais, as potencialidades turísticas do concelho, sabendo que o património cultural e histórico é um fator de atratividade, bem como um garante de preservação da história da região e do país".

O CIBCR já tem ativo um protocolo com a Fundação Batalha de Aljubarrota e vai começar, também, a criar parcerias e projetos com a comunidade escolar, sendo que alguns dos conteúdos estão direcionados para os mais jovens, bem como com associações e instituições a nível nacional, "a fim de conseguir captar ainda mais visitantes".

O espaço pode ser visitado diariamente das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 (horário de inverno, em vigor entre os meses de outubro e de fevereiro).

O município de Figueira de Castelo Rodrigo inaugurou o equipamento cultural no dia do Feriado Municipal, celebrado no dia 07 de julho.

O investimento realizado pela autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo ao nível das obras rondou os 700 mil euros, com uma comparticipação de 85% através de uma candidatura ao programa Centro 2020.

Relativamente à aquisição de equipamentos multimédia e conteúdos, o investimento foi de 202 mil euros, com uma comparticipação de 70%, candidatada ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal, indicou a autarquia.

A Batalha de Castelo Rodrigo, travada a 07 de julho de 1664, considerada uma das mais importantes batalhas da Guerra da Restauração, "opôs a armada lusitana, comandada por Pedro Jacques de Magalhães, às forças espanholas, culminando com uma importante vitória portuguesa".

O combate ocorreu próximo da localidade de Mata de Lobos, "existindo no local o Padrão de Pedro Jacques de Magalhães a relatar tal evento", segundo o município de Figueira de Castelo Rodrigo.