Aos 97 anos, morreu um dos artistas plásticos portugueses mais reconhecidos no mundo. O mestre Manuel Cargaleiro, dominou a escultura, a pintura e a cerâmica. Teve uma carreira internacional, viveu fora de Portugal mas a presença da sua obra em tantos lugares do nosso país, é a prova mais viva de que nunca virou as costas às suas raízes.