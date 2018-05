Cerca de 37 mil peregrinos a pé estão já em Fátima ou a caminho do santuário

Lusa12 Mai, 2018, 14:29 | Cultura

Segundo a diretora do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, os números são do Movimento da Mensagem de Fátima, entidade que coordena a assistência aos peregrinos a pé.

"O número é um pouco superior àquilo que foi a perceção durante a última semana", adiantou Carmo Rodeia.

Na terça-feira, o santuário anunciou que cerca de 35 mil peregrinos a pé estavam a caminho da Cova da Iria para participar na peregrinação ao maior templo mariano do país, 101 anos após os acontecimentos na Cova da Iria.

Numa nota de imprensa disponibilizada nesse dia no seu sítio na Internet, o santuário, que cita o padre Manuel Antunes, assistente nacional do Movimento da Mensagem de Fátima, dava conta de que "o número de peregrinos vindos do sul do país está a aumentar".

Nesse dia, o responsável do movimento indicou que havia cerca de 25 mil peregrinos que caminhavam do norte do país e dez mil desde o sul.

Hoje de manhã, a GNR apelou aos automobilistas para terem atenção na estrada por haver ainda muitos peregrinos a caminho de Fátima.

"Neste momento, ainda temos muitos peregrinos a pé a dirigirem-se para Fátima, nomeadamente da zona sul, vindos da estrada de Minde e de Torres Novas, pelo que aconselhamos os condutores a tomarem precauções redobradas, diminuírem a sua velocidade e terem em conta que ainda existem grandes grupos" a caminho do santuário, afirmou aos jornalistas o comandante do Destacamento de Tomar da GNR, Carlos Canatário.

Segundo o responsável da GNR, esta força de segurança está "a verificar aquilo que não é habitual".

"No dia 12 de manhã já existe muito movimento em torno do Santuário de Fátima e continuamos a verificar nos principais eixos de aproximação ainda muita gente a chegar. Estamos a antever que, efetivamente, esteja muita gente em Fátima hoje e amanhã [domingo]", acrescentou.

Entretanto, os Servitas de Nossa Senhora de Fátima, o primeiro corpo de voluntários a apoiar os peregrinos de Fátima e cuja génese remonta a 1917 e aos acontecimentos na Cova da Iria, informou que desde sexta-feira até às 12:00 de hoje foram atendidas no posto de socorros do santuário 230 pessoas, sendo que no lava-pés foram 278.

O santuário disponibilizou também mil colchões aos peregrinos a pé.

A peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima, no distrito de Santarém, é presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, e tem como tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima".

As cerimónias começam às 18:30, na Capelinha, e três horas mais tarde é recitado o terço, seguido da procissão das velas e missa.

A peregrinação, um ano após a visita do papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto, termina no domingo com missa, bênção dos doentes e "procissão do adeus", a partir das 10:00.

SR // MP