Chico Buarque recebe o Prémio Camões

Marcada para as 16h00, no Palácio Nacional de Queluz, a cerimónia está integrada na visita oficial de cinco dias a Portugal do Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que começou na passada sexta-feira e termina no dia 25. Esta sessão será presidida pelos chefes de Estado do Brasil e de Portugal.Chico Buarque foi galardoado com o Prémio Camões em 2019 mas a cerimónia de entrega nunca se realizou depois de várias críticas feitas às políticas culturais do anterior presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que, na altura se recusou a assinar o diploma, cuja entrega formal estava prevista para abril de 2020.Depois de Chico Buarque, foram distinguidos com o Prémio Camões o professor e ensaísta português Vítor Manuel de Aguiar e Silva (2020), a escritora moçambicana Paulina Chiziane (2021) e o escritor brasileiro Silviano Santiago (2022).