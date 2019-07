Chico César acredita que "o Brasil vai retomar a sua vocação para a democracia"

Lusa26 Jul, 2019, 17:28 | Cultura

Em entrevista à Lusa, junto ao castelo de Sines, com vista para o mar e e a estátua de Vasco da Gama nas costas, o artista brasileiro confessou-se "de um otimismo militante".

"Acho que nós já estivemos em situação pior. A minha mãe sempre me dizia `Eu nasci nua e estou vestida`. Podemos trocar de roupa sempre", compara.

O que há a fazer agora é "aproveitar as brechas institucionais: as próprias eleições, o palco, as artes, os livros e as ruas", diz. "É na rua que se dá o grande embate, para além da internet", frisa.

Sobre o caminho que o Brasil tomou, depois de 13 anos de governos do Partido dos Trabalhadores (PT), com Lula da Silva, primeiro, e Dilma Rousseff, depois, Chico César analisa: "Nós temos uma classe média bastante assustada, que sempre se identifica com a camada de cima, e temos os pobres manipulados." Manipulação essa que passa pela comunicação social, frisa.

Mas isso não chegava para eleger o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. "Tem o apoio de uma parcela da camada mais simples, da população dos trabalhadores. Obviamente tem, senão não poderia acontecer", reconhece.

Ao mesmo tempo, "tudo ruiu, de certa forma", nomeadamente através do "desmantelamento dos sindicatos", recorda. "Temos de reinventar novas formas de organização social e popular", sustenta, falando de um Brasil que está, desde 2013, em "delírio coletivo", comandado por uma parte da imprensa e da Igreja, principalmente a evangélica.

Sobre o fluxo crescente de brasileiros para Portugal, Chico César constata que "o Brasil desperdiça muito os talentos, todo o tempo". Mas ele próprio confessa já ter pensado "exilar-se" em Portugal.

"Agora, muita gente vem para cá, para Portugal, não apenas esses brasileiros mais sofisticados intelectualmente, também vem gente que tem dinheiro, mas também não tem lá uma boa cabeça", nota.

Antes da entrevista, em conferência de imprensa aos jornalistas, o músico brasileiro -- que atuará logo, às 22:15, no castelo de Sines -- tinha constatado que "as liberdades democráticas estão ameaçadas" no Brasil, país que vive "uma onda de muito conservadorismo".

Os governos do PT "resolveram fazer distribuição de riqueza através do consumo" e "a empregada doméstica passou a usar o perfume da patroa", e "os pobres puderam comprar carros". Ora, "um setor da sociedade sentiu-se incomodado" e, face ao movimento em curso, respondeu com "uma reação muito forte", explica.

Neste contexto, os artistas têm sido "estigmatizados", constata, recordando os insultos lançados a "um artista do tamanho do Chico Buarque".

Mas o "papel" dos artistas é exatamente "reverberar os anseios mais inclusivos, mais plurais, mais igualitários da sociedade", defende, acreditando que "a sociedade brasileira não vai recuar" e que "o jogo democrático é isso, às vezes tem uns, outras vezes tem outros".

Chico César confessa que preferia compor noutra situação. "Não me agrada nada, preferia não criar nada a ter que criar nesse [contexto]... Isso é fantasia masoquista, é na liberdade que as pessoas são felizes", frisa.

Nos últimos anos, "as pessoas se empoderaram" no Brasil e, hoje, "o Chico Buarque não precisa mais de cantar a Geni, porque a Geni canta por ela", assinala, referindo-se à personagem da canção "Geni e o zepelim", da "Ópera do Malandro", que se transformou em símbolo dos excluídos e ostracizados.

"Mesmo que recuemos um pouco, depois vamos para a frente", acredita o `cantautor`, que considera que o impacto de festivais de música como o de Sines "é mais forte do que os encontros e colóquios que os chefes de Estado fazem pelo mundo".

Para o "caldeirão do mundo" que logo se voltará a juntar no castelo e na avenida marginal, Chico César vai trazer sobretudo as canções do álbum "Estado de poesia".

Em jeito de confissão, reconheceu ter ficado aflito depois de ver a reação empolgada do público aos Gipsy Kings, que atuaram no castelo na quinta-feira.

"Além do jet lag, tive uma insónia, acordei às três da manhã pensando `depois de Volare, o que pode acontecer?`", contou, rindo.

O Festival Músicas do Mundo continua hoje com Lucibela (Cabo Verde, 18:00); Susheela Raman (Reino Unido/Índia, 21:00); Chico César (Brasil, 22:15); Antibalas (EUA, 23:30); Omar Souleyman (Síria, 00:45); Rincon Sapiência (Brasil, 02:30); Shantel & Bucovina Club Orkestar (Alemanha, 03:45).