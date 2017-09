Chocalhos voltam a animar Alpedrinha, Fundão, de sexta-feira a domingo

Lusa14 Set, 2017, 10:00 | Cultura

"Queremos passar do tempo em que se falava essencialmente no elevado número de participantes para um tempo em que o destaque se prende com a qualidade, a fruição e o grau de satisfação que os visitantes podem tirar da variadíssima oferta que se lhes apresenta", referiu, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes.

Organizado em parceria pela autarquia e pela Junta de Freguesia de Alpedrinha, este festival dedica grande atenção à temática da pastorícia e à rota que, outrora, os pastores tinham de fazer para procurarem novas pastagens para os rebanhos.

Uma tradição que todos os anos é recriada neste festival, com a realização de uma caminha acompanhada por um rebanho e na qual se faz a ligação entre o Fundão e Alpedrinha, percorrendo um trilho da Serra da Gardunha, que este ano foi dizimada por um violento incêndio.

Apesar da alteração na paisagem, a organização decidiu manter a atividade que, desta forma, além da homenagem aos pastores, será também "um tributo à resistência, resiliência e capacidade de renovação de um povo e de um território", como salientou Paulo Fernandes.

A festa e animação estão garantidas ao longo dos três dias, durante os quais também não faltarão várias delícias gastronómicas da região, com destaque para o queijo, que é já uma das principais fileiras de criação de valor económico deste concelho.

O convidado internacional desta edição do Chocalhos será a região da Extremadura (Espanha), que também é conhecida pela produção do característico queijo "Torta del Casar".

Do programa constam a atuação de vários grupos, bem como a realização do mercado do queijo, das provas gastronómicas de queijo e dos concursos de ovelhas, cabras e de cães pastores, entre outras atividades que têm como principal objetivo contribuir para a defesa do património genético e das de raças autóctones.

O Chocalhos tem uma página na internet que lhe é inteiramente dedicada e que pode ser consultada no endereço: http://chocalhos.cm-fundao.pt.

O orçamento do festival é de 40 mil euros, financiados a 85 por cento no âmbito do PROVERE - Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos.