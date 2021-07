Ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa" leva animação a Almeida

Segundo a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico, o evento "Do Convento à Roda dos Expostos. Almeida, 1843" levará visitantes e habitantes de Almeida "numa inesquecível viagem no tempo, pela História, cultura, costumes e tradições da Aldeia Histórica".

"Instituída, em Almeida, no ano de 1843, a roda dos expostos (ou dos `enjeitados`) consistia num mecanismo utilizado para abandonar (na linguagem da época, expor ou `enjeitar`) recém-nascidos, que ficavam ao cuidado das instituições de caridade", explica a associação em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota acrescenta que o mecanismo, "em forma de tambor ou portinhola giratória, embutido numa parede, era construído de tal forma que, quem deixava a criança, não era visto por aquele que a recebia".

O evento do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa" que está agendado para a Aldeia Histórica de Almeida, "promove visitas guiadas encenadas e comentadas, mas também momentos musicais e gastronómicos alusivos à altura, oferecendo, assim, a visitantes e habitantes de Almeida, uma autêntica viagem no tempo", lê-se.

Segundo a fonte, "o dia começará de forma muito doce", junto ao Turismo Municipal, com a doçaria e os saberes antigos em grande destaque, a partir das 10:00.

Segue-se, pelas 10:30, uma visita guiada e comentada por Augusto Moutinho Borges, historiador e professor universitário, com encenação e performance da equipa artística da Cooperativa Artística da Raia Beirã (CARB), dedicada ao mecanismo da "Roda dos Expostos", no século XVI, em Almeida.

O programa do evento cultural e de animação também incluirá uma apresentação de doçaria conventual (15:00), uma visita guiada dedicada ao culto da fé na Aldeia Histórica de Almeida (16:30), um `showcooking` com o `chef` Álvaro Costa e Olga Cavaleiro (19:30) e um concerto de Paulo de Carvalho e Victor Zamora (22:00).

Devido à pandemia de covid-19, a participação no evento será limitada e sujeita a inscrição prévia, mas a organização adianta que a festa poderá "ser sentida e vivida em todo o mundo", via `streaming`, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal.

A inscrição é gratuita e pode ser feita para a totalidade das atividades ou apenas para um momento específico, sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Almeida, associações e agentes económicos locais, com o apoio do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Depois de Almeida, o ciclo "12 em rede -- Aldeias em Festa" prossegue em Linhares da Beira (31 de julho), Castelo Rodrigo (28 de agosto), Marialva (11 de setembro), Piódão (25), Idanha-a-Velha (30 de outubro) e Monsanto (06 de novembro).