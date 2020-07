Ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa" leva animação às aldeias históricas de setembro a novembro

A associação refere em comunicado enviado à agência Lusa que, este ano, as doze Aldeias Históricas de Portugal "voltam a estar em festa, mas com eventos adaptados ao contexto atual", devido à pandemia causada pela covid-19.

Segundo a fonte, a iniciativa "continuará a ter como objetivo divulgar o património cultural material e imaterial único daqueles lugares, mas em linha com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Governo português no que toca ao cumprimento das orientações higiénico-sanitárias para o combate à pandemia".

"Assim, e de modo a garantir a segurança de todos os participantes, mas também das comunidades locais, as 12 festas que compõem o ciclo `12 em Rede - Aldeias em Festa` vão ser limitadas ao público e sujeitas a inscrição prévia", lê-se.

A fonte refere que, "demonstrando uma forte capacidade de reinvenção face ao panorama atual, as Aldeias Históricas de Portugal vão oferecer, via `streaming`, experiências únicas de imersão e descoberta pelas 12 aldeias (Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso), ampliando assim o alcance do território e da iniciativa".

A cultura, a gastronomia, a tradição, os costumes, o património, as lendas e os mitos das Aldeias Históricas "voltam a ser o mote" para mais uma edição do ciclo anual de animação que é considerado "um dos momentos altos do ano nas 12 aldeias e um importante contributo para a sua dinamização económica".

"Este ano, a sua realização surge também como uma forma de apoiar a recuperação do tecido empresarial e cultural, não só no território, como no resto do país, já que uma das apostas é contratar artistas de renome, para apelar ao público geral", segundo o comunicado.

A Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal adianta que o ciclo de 12 eventos irá decorrer de 06 de setembro a 07 de novembro, entre sexta-feira, sábado e domingo, realizando-se um dia em cada aldeia.

"Cada evento será dedicado a uma atividade cultural, que pode variar entre artes performativas, música ou instalação audiovisual. Cada atividade será apresentada num espaço exterior ou interior, de relevância patrimonial, e onde seja possível o controlo do acesso de público e a aplicação de medidas sanitárias adequadas", indica.

E para "dar a conhecer as 12 aldeias durante o ciclo - dentro do limite de pessoas a definir -, as Aldeias Históricas de Portugal vão criar pacotes de fim de semana com `espetáculo + dormida + refeição`, com uma rede de alojamentos que venha a associar-se à iniciativa".

O ciclo começa em Castelo Rodrigo (06 de setembro) e prossegue com eventos em Linhares da Beira (12), Belmonte (19), Trancoso (25), Marialva (26), Castelo Mendo (02 de outubro), Almeida (03), Piódão (04), Sortelha (17), Castelo Novo (24), Idanha-a-Velha (31) e Monsanto (07 de novembro).