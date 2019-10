Ciclo com sete filmes adaptados de sete livros na Cinemateca em novembro

A informação foi divulgada hoje pela APE, que lembra que, ao longo da história, as relações entre literatura e cinema têm sido "múltiplas e frutuosas" e que, "apesar das especificidades das suas linguagens, o diálogo entre estas duas formas de narrativa existiu desde sempre", como comprovam os filmes que compõem este ciclo, afirma a associação de escritores, em comunicado.

A Cinemateca Portuguesa, por seu lado, que diz ter acolhido o "desafio" da APE para "evocar a ponte entre livros e filmes que marcaram a história destes dois mundos (literatura e cinema)", destaca que o ciclo dá a ver sete filmes que são "outros tantos diálogos com livros de renome, incluindo as formas literárias do romance, do conto ou da dramaturgia".

Coordenado pelo secretário-geral da APE, Luís Machado, o ciclo "Sete Livros, Sete Filmes" contará, em todas as sessões, com um convidado especial, que evocará brevemente, caso a caso, o filme e o livro em causa.

A sessão inaugural será marcada pelo filme "Um lugar ao sol" (1951), de George Stevens, extraído do romance "An American Tragedy", de Teodore Dreiser, um dos expoentes do naturalismo americano, publicado em 1925, e contará com a apresentação do escritor José Manuel Mendes, segundo a programação do ciclo, divulgada pela Cinemateca.

No dia 7 de novembro, é a vez de "The dead", conto de James Joyce inserido na coletânea "Dubliners" (publicado em Portugal como "Gente de Dublin") de 1914, "admiravelmente filmado por [John] Huston no seu derradeiro filme de 1987", destaca a Cinemateca.

A apresentação desta sessão está a cargo do ensaísta Salvato Teles de Menezes, durante anos professor de Literatura Inglesa, Literatura Norte-Americana e Teoria da Literatura, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tradutor de escritores como J.D. Salinger, Vladimir Nabokov, John Dos Passos, William Burroughs e Saul Bellow.

"Sweet Bird of Youth", uma das muitas peças de Tennessee Williams adaptadas ao cinema, aqui num filme de Richard Brooks de 1962, é o que se segue, no dia 14, com a apresentação a ser feita por Carlos Avilez e Luís Machado.

Do plano internacional para o nacional, no dia 19 de novembro, a Cinemateca exibe "Cerromaior" (1980), um filme de Luís Filipe Rocha, inspirado no primeiro romance de Manuel da Fonseca, publicado em 1943. O filme será apresentado pelo encenador e escritor Domingos Lobo.

"Lolita", de Vladimir Nabokov, na sua "primeira e mais perturbante adaptação" cinematográfica, feita por Stanley Kubrick em 1962, sete anos após a publicação do romance, é o filme que se segue no ciclo, com exibição marcada para dia 23 e apresentação pelo psiquiatra e escritor Daniel Sampaio.

Terminam o ciclo outros dois filmes portugueses, inspirados em obras também nacionais, como é o caso de "O Delfim", romance de José Cardoso Pires (1968), adaptado por Fernando Lopes, em 2001, e "A Corte do Norte", de Agustina Bessa-Luís (1987), filmado por João Botelho, em 2008.

"O Delfim" terá exibição no dia 25 e será apresentado por José Manuel de Vasconcelos, poeta, ensaísta e tradutor de escritores como García Lorca e Eugenio Montale, ao passo que "A Corte do Norte" será exibido no dia 28, com apresentação da escritora Ana Margarida de Carvalho, autora de "Que Importa a Fúria do Mar".

Segundo a Cinemateca, estes filmes "são sete exemplos desse diálogo entre dois campos [o cinema e a literatura], através dos quais interrogamos tanto o que passa de um para outro como aquilo que, justamente, só pode acontecer em cada um deles".