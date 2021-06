Ciclo de arte `intermedia` Appleton Garagem entre 15 e 31 de julho em Lisboa

De acordo com a Appleton, num comunicado hoje divulgado, o programa da 1.ª edição do festival Appleton Garagem, a cargo de David Maranha e Manuel Mota, "é composto por onze artistas e coletivos tem um carácter internacional, contrariando o enquadramento pandémico e subsequentes limitações de circulação entre países, e é possível graças a diversas sinergias estabelecidas com instituições portuguesas que também apoiam a vinda destes artistas ao nosso país".

O festival, que irá acontecer na igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique, e no Terraço do Centro Cultural e no espaço Appleton Square, ambos no bairro de Alvalade, "vai receber artistas de origens tão distintas como Nova Zelândia, Hong Kong, EUA, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e Suécia, a par dos portugueses Rodrigo Amado, Diana Policarpo, Marta Ângela, João Sarnadas ou o coletivo Projeto Teatral".

O festival Appleton Garagem arranca no dia 15 de julho, na igreja de Santa Isabel, com a apresentação de quatro solos: do pianista italiano Giovanni Di Domenico, do pianista e cantor norte-americano David Grubbs, do artista alemão e compositor de música eletrónica Jan St.Werner, e da artista sonora, compositora e improvisadora belga Pak Yan Lau.

A igreja de Santa Isabel acolhe também dois concertos, no dia 21 de julho: um do compositor neozelandês Dean Roberts, "que trabalha com música eletroacústica, minimalismo, improvisação livre, ciclos de canções e `prog rock`", e um outro da violoncelista, guitarrista e cantora sueca Helena Espvall, "que vem sedimentando um percurso musical rico e diverso, entre a folk, a música experimental e a improvisação livre".

A música regressa à igreja de Santa Isabel no dia 29 de julho, com a apresentação do mais recente álbum de Sarnadas, "The Hum".

O Terraço do Centro Cultural será palco, no dia 22 de julho, de um concerto do Rodrigo Amado Refraction Ensemble, que conta com Hernâni Faustino, no contrabaixo, João Almeida, no trompete, e João Valinho, na bateria, e, no dia 23 de julho, da apresentação a solo do compositor franco-suíço Kassel Jaeger, "focado na música eletroacústica".

O mesmo local acolhe, no dia 28 de julho, a apresentação do guitarrista e cantor Mike Cooper, "nome incontornável da guitarra resofónica", seguido da dupla Poly Vuduvum, constituída pelas artistas Diana Policarpo e Marta Ângela (Von Calhau!).

A Appleton Square irá acolher a nova produção do Projeto Teatral, que pode ser vista diariamente, entre 24 e 31 de julho, de terça a sábado, às 14:00 e às 19:00.

Os espetáculos do festival Appleton Garagem são de entrada gratuita, mas sujeitos a reserva prévia.