Ciclo de concertos de violoncelo em Coimbra com concerto solidário

O ciclo vai dinamizar oito concertos em diversos locais de Coimbra em torno do violoncelo, contando com um concerto barroco, Fado de Coimbra, suites de Bach, ensembles de violoncelo, violoncelo elétrico e a presença do violoncelista alemão Stephan Braun, numa iniciativa organizada pela Associação Momentos à Corda.

É no concerto do músico alemão, em 04 de setembro, no Museu Nacional Machado de Castro, que será feita uma angariação de fundos para ajudar a população afegã, anunciou hoje a Associação de Combate e Prevenção ao Covid-19 (APPCC19).

Esta recolha é uma iniciativa conjunta entre a APPCC19, a Associação Momentos à Corda e o `Council For Peace and Sports of Afghanistan`.

"Este momento solidário surgiu na sequência de contactos e parcerias para suprir a emergência humanitária afegã desencadeada pelos recentes acontecimentos no Afeganistão e onde a APPCC19 firmou recentemente um acordo de cooperação com o `Council for Peace and Sports of Afghanistan`, uma organização não-governamental de implantação nacional afegã e com delegações internacionais, para apoio humanitário urgente", explicou a APPCC19.

Segundo o secretário-geral da APPCC19, Vitório Rosário Cardoso, "há carência emergente a nível de vestuário, medicamentos e mantimentos" no Afeganistão.

No concerto, será divulgado o NIB da Momentos À Corda, servido depois o dinheiro angariado para adquirir bens, que serão depois enviados para o Afeganistão, esclareceu.

"Vamos ter que aguardar para perceber qual a melhor forma de fazer chegar os bens e perceber também se os `taliban` vão autorizar abrir ou não um corredor [humanitário]", acrescentou.

Esta é a primeira iniciativa do género da APPCC-19, mas Vitório Rosário Cardoso referiu que outras ações semelhantes poderão ser dinamizadas no futuro para dar resposta aos problemas da população afegã.

Os `taliban` conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou o fim da ocupação por parte de forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.