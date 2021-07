Ciclo de concertos Noites de Verão da Filho Único a partir de 6.ª em jardins de Lisboa

"Pelo 12.º ano consecutivo, propomos música ao vivo às sextas-feiras pelas 19:00, em julho, no Jardim da Galeria Quadrum e, em agosto, no Jardim das Esculturas do MNAC, com a novidade de uma matinée no sábado 31 de julho, no Jardim do Museu de Lisboa -- Palácio Pimenta. No plano da história das ideias de programação em Música, o espírito que nos move é um de procura e valorização das propostas que se nutrem de um fulcro e dínamo de investigação e de progressão estética, em torno do qual músicos e espetáculos se organizam", refere a Filho Único, num comunicado hoje divulgado.

O ciclo inicia-se na sexta-feira, no Jardim da Galeria Quadrum, com a orquestra informal Milteto, "que surgiu no coletivo portuense da Favela Discos, algures em 2014".

No dia 16 de julho, atuam o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa - "fundado em 1970 por Jorge Peixinho, compositor e uma das figuras mais importantes da cultura portuguesa da segunda metade do século XX, com a colaboração de Clotilde Rosa, António Oliveira e Silva, Carlos Franco e António Reis Gomes" -- e Noiva (Sara Vigário).

Em 23 de julho, apresentam-se Danifox, G Fema, Nídia, Rabu Mazda e Tristany, num "espetáculo colaborativo inédito", que nasceu de uma proposta da Filho Único.

"Propusemos a cinco jovens músicos da Área Metropolitana de Lisboa, cujo trabalho admiramos, envolverem-se numa residência artística no Bairro Alto, com o propósito de edificarem um espetáculo colaborativo inédito, alicerçado em nova música original", explica a promotora.

Para 30 de julho, está marcada a atuação do Toda a Matéria, "grupo moldável e modulador, elástico e mutante".

"Aparecidas da vontade em partilhar o tempo e ativar o espaço, cruzam experiências e disciplinas a fim de criarem lugares sensíveis que envolvam o público. A Toda Matéria das Noites de Verão conta com a participação dos elementos fundadores Joana Conceição, Sara Graça e Maria Reis, numa travessia (quiçá às voltas) deste mundo em desconstrução", lê-se no comunicado.

Em 31 de julho, o Jardim do Museu de Lisboa -- Palácio Pimenta será palco do programa Jovem Guarda Ambiental, com atuações de Bezbog, Carincur, Poly Garbo, Maria Calapez, Oseias, Unitedstatesof e Van Ayres.

"O programa a que demos o nome Jovem Guarda Ambiental compõe-se de valores emergentes nacionais no campo das músicas eletrónicas ambientais. Esta rede criativa tem vindo a revelar trabalho admirável em novos contributos musicais e consequente pensamento e prática sobre a sua performatividade, investida de uma entusiasmante porosidade entre campos artísticos", refere a Filho Único.

Em agosto, as Noites de Verão `mudam-se` para o Jardim das Esculturas do MNAC, com a primeira atuação a cargo de Vum Vum, "figura determinante da música Angolana do período colonial tardio em diante, a par de Bonga ou Teta Lando, com quem colaborou, entre outros".

Para 13 de agosto, está marcada a atuação de Polido, "compositor e artista oriundo da Marinha Grande, que estudou Belas Artes no Porto e vive e trabalha em Lisboa, após frutuosos anos em Berlim", e, para 20 de agosto, a de Perila (Aleksandra Zakharenko), que, "nascida e crescida em São Petersburgo", se mudou "para Berlim há cerca de seis anos, encontrando o seu lugar no coletivo em redor da Berlin Community Radio".

As Noites de Verão terminam as 27 de agosto, com a Marte e Núpiter, uma "colaboração entusiasmante e inédita ao vivo entre dois artistas multi-disciplinares do Porto iniciados na Voz: Marta Ângela (aka Vuduvum, também dos Von Calhau!, duo proeminente do panorama nacional das artes visuais) e Nuno Marques Pinto (conhecido na música underground Portuguesa como NU NO)".

A entrada nos concertos é gratuita, "mediante levantamento de ingresso e respeitando a lotação definida".

Os bilhetes estarão disponíveis no dia de cada concerto e no local onde este decorre, a partir das 17:00, com exceção do concerto no Palácio Pimenta. Neste caso, os bilhetes estarão disponíveis a partir das 14:00.

O programa de concertos Noites de Verão é coproduzido pela Filho Único, a EGEAC, empresa municipal que gere os equipamentos culturais de Lisboa, as Galerias Municipais de Lisboa e o MNAC.