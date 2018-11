Cidade japonesa de Osaka volta a sediar Expo em 2025

Lusa24 Nov, 2018, 07:28 | Cultura

"Estou muito feliz (...) que o Japão tenha sido escolhido como sede da Expo", disse o primeiro-ministro Shinzo Abe, num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual expressou gratidão "pela amizade e solidariedade dos países que apoiaram o Japão".

Osaka foi palco da Exposição Universal em 1970, sob o tema "Progresso e Harmonia para a Humanidade". Desta vez, apresenta-se ao mundo com o tema "Conceber a sociedade do futuro, imaginar a nossa vida amanhã", entre março e novembro de 2025.

O líder nipónico descreveu a notícia como uma "grande oportunidade para transmitir o encanto do Japão ao mundo" e mostrou-se convicto de que o evento irá contribuir para o aumento do número de turistas no país e para a revitalização das economias regionais.

As Exposições Universais são realizadas a cada cinco anos, podem durar até seis meses e permitem que os países participantes construam seus próprios pavilhões.

A última Expo teve lugar em Milão, em 2015, sob o tema "Alimentar o planeta, energia para a vida".

A próxima será realizada em 2020, no Dubai, que venceu a `corrida` com o tema "Unindo mentes, criando o futuro" e com a intenção de abordar três sub-temas: mobilidade, sustentabilidade e oportunidade. Será a primeira vez que a Expo se realizará no Médio Oriente.

A Expo é o terceiro maior evento internacional em termos de impacto económico e cultural, atrás do Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos.