Cientistas encontram vestígios de mulher descendente de duas espécies diferentes de humanos

Lusa23 Ago, 2018, 08:13 | Cultura

O fragmento de osso com 90 mil anos foi encontrado no sul da Sibéria, sendo a primeira vez que foi descoberto um descendente direto daqueles dois grupos, segundo o estudo hoje publicado na revista Nature.

As espécies humanas 'Homo neanderthalensis' e 'Homo denisova' desapareceram há cerca de 40 mil anos, os primeiros viveram na Europa e na Ásia, enquanto os segundos só foram encontrados na caverna onde aquele fragmento apareceu.

Estudos genéticos já realizados mostraram um cruzamento entre os dois grupos, tal como com a atual espécie humana (Homo sapiens), o que deixou um traço no DNA dos humanos atuais, mas o trabalho agora divulgado é o primeiro a identificar uma criança de primeira geração com pais Neandertal e Denisova.

"É fascinante encontrar prova direta desta mistura", disse Svante Paabo, um dos autores do estudo, que reconheceu estar surpreendido pela descoberta, dado terem sido encontrados relativamente poucos vestígios de grupos de outras espécies humanas que coexistiram com o Homo sapiens.

Encontrar sinais de um descendente dos dois grupos, que são mais diferentes entre si do que quaisquer outros grupos humanos atualmente existentes, parece um raro golpe de sorte, afirmou Svante Paabo, geneticista no Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, em Leipzig, na Alemanha.

Mas, o achado não revela a frequência com que aconteceu aquela mistura e onde, referiu Ron Pinhasi, antropólogo na Universidade de Viena, que também participou no estudo.

Segundo os investigadores, o pequeno fragmento de osso pode ser de um braço ou de uma perna de uma fêmea com pelo menos 13 anos.

A comparação com outro DNA antigo mostra que os genes que herdou da mãe estão mais relacionados com o 'Homo neanderthalensis' que viveu na Europa do que com outros da mesma espécie encontrados na caverna, o que aponta para a existência de migrações.